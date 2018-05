Rivera: "Aunque haya gobierno en Cataluña, no se puede levantar el 155 si no se respeta la Constitución"

"Aunque haya gobierno en Cataluña, no se puede levantar el 155 si no se respeta la Constitución. El PP quiere salir corriendo porque es un lío". El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reiterado este jueves en El Programa de Ana Rosa que da por roto el acuerdo con el Gobierno para la aplicación del 155: "Voy a dejar de apoyar el 155 si Rajoy no lo aplica", ha argumentado Rivera, quien ha incidido en que "mientras coincidamos estaremos juntos, pero cuando decidan alejarse, estaremos en la oposición y les controlaremos".

Rivera en @elprogramadear : 'Aunque haya gobierno en CAT, no se puede levantar el 155 si no se respeta la Constitucion. El PP quiere salir corriendo porque es un lío '

En este sentido, Rivera ha matizado que quiere "un gobierno valiente y serio, y si el gobierno quiere aplicar la Constitución nos volveremos a sentar, pero si Rajoy cree que el PNV debe decidir por todos los españoles, Rajoy se quedará solo".

Para Rivera, Ciudadanos se puso en marcha para que nos sucediesen cosas tan "gordas" como las que están pasando en Cataluña: "Yo no puedo apoyar lo de las facturas falsas, que se humille a hijos de guardias civiles... lo que es un lío es no aplicar la Constitución de manera seria y Rajoy debe seguir aplicando la Constitución y no levantar el pie del acelerador", ha clamado Rivera, quien ha dejado claro que "la gente está muy harta del independentismo en Cataluña".

El líder de la formación naranja ha acusado también al presidente del Gobierno de entregar España "a trozos" al PNV, "como durante toda la historia del bipartidismo": "Yo no no vine para esto, Cs viene para plantar cara al nacionalismo", ha afirmado Rivera, quien ha asegurado que lleva cuatro meses sin hablar con Rajoy sobre el tema catalán.

Rivera en @elprogramadear : "Lo de Madrid es otra señal de descomposición del PP"

En este sentido, el líder de Ciudadanos ha acusado a Rajoy de meterse en el búnker tras su "batacazo en Cataluña", ya que "confunden el PP con España, y él quiere mantenerse a cualquier precio": "Rajoy y la crisis interna del PP están condicionando la política española", ha considerado Rivera.

Rivera: 'el gobierno ha tomado la decisión táctica de la supervivencia de Rajoy. No con Ciudadanos!'

En referencia a la última encuesta del CIS, que sitúa a Ciudadanos en segundo lugar pisando los talones al PP, Rivera ha instado a los populares a "pensar más en España y menos en su partido": "Ciudadanos apoya por responsabilidad los Presupuestos sin cálculos partidistas", ha asegurado Rivera, quien cree por contra que "el PNV, sin embargo, ha sacado un cupo insolidario y dice que en Cataluña no hay que aplicar la Constitución".

Rivera en @elprogramadear : 'Para la alcaldía de Barcelona, más allá de Manuel Valls, buscamos una candidatura trasversal'

