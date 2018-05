Un tuitero remueve conciencias con los repugnantes comentarios que una modelo de 14 años recibe en sus fotos

Pilar Mujica tiene 14 años y es modelo. Por eso, publica fotos suyas en redes sociales: en bañador, posando, de espaldas... Hasta ahí, nada extraño. Pero el tuitero @wingednike_ se ha fijado en los comentarios que recibe en algunas de sus publicaciones y ha removido conciencias.

Ha hecho diversas capturas de pantalla en las que recoge algunos de los mensajes absolutamente improcedentes que algunos usuarios publican en respuesta a las fotografías de la joven.

"Si hay césped hay partido", "Si llega a la docena me juego la condena", "Si mide un metro la penetro", entre otras barbaridades.

La publicación de @wingednike_ tiene más de 7.500 retuits y cerca de 9.000 'me gusta'. Además, ha generado muchos comentarios:

Pues sí. Tengo una hermana de 13 años y me imagino a alguien diciendo algo así de ella y se me calientan las venas. Los hombres en general damos mucho asco, y me guste o no lo llego a percibir en mi entorno. No por familia pero si por compañeros de clase, por ejemplo.