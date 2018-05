El emocionado mensaje de Manu Guix por lo que ha ocurrido en el ensayo de Alfred y Amaia ante el jurado de Eurovisión

El director musical de Operación Triunfo, Manu Guix, ha viajado hasta Lisboa (Portugal) para acompañar a Alfred y a Amaia en el festival de Eurovisión 2018. Antes de que los representantes españoles interpreten Tu canción este sábado ante millones de personas, se han producido una serie de ensayos que el público ha seguido a través de las redes sociales.

Este viernes se ha celebrado el ensayo de jurado, que sirve para que los jurados profesionales de los 26 países emitan sus votos que se darán a conocer este sábado en la final. La nota del jurado supone el 50% de la nota final, junto con la otra mitad que se corresponde con el voto del público.

Durante la interpretación miles de asistentes al ensayo han encendido sus teléfonos móviles y han cantado la canción a pleno pulmón. La actuación ha logrado crear un ambiente mágico en el estadio Altice Arena.

"Acaban de hacer el mejor pase de la historia. Ha sido de verdad espectacular", ha dicho Guix.

Así se veía al público del Altice Arena en una preciosa foto publicada en un tuit de la Televisión Nacional de Bulgaria (BNT):

La cuenta de twitter de RTVE dedicada a Eurovisión ha grabado parte de la actuación:

El periodista de COPE, Javier Escartín, también ha recogido el mágico momento:

Guix, efectivamente, no ha sido el único que se ha emocionado con la actuación de los triunfitos y la respuesta del público; miles de eurofans y periodistas lo han señalado en las redes sociales:

During #Almaia's jury performance, the entire audience lit up their mobile phones. It created a sea of stars and was so beautiful. Well done @Amaia_ot2017 and @Alfred_ot2017 #Eurovision pic.twitter.com/0GM3gxxQp6