El reproche feminista de la directora del FMI al ministro de Hacienda de Argentina

Esta vez no han sido los hombres de negro de la troika los protagonistas de un rescate, sino la mujer de blanco. Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional, es quien debe dar el visto bueno al rescate a Argentina, que atraviesa una situación económica turbulenta. El país ha solicitado un préstamo que rondaría los 30.000 millones de dólares.

Pero en la primera reunión de negociación, Lagarde ha notado algo que no le ha gustado. La directora general del FMI ha reprochado al ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, que en el equipo negociador del país latinoamericano que ha acudido a Washington no haya ninguna mujer.

"Estás corto de mujeres", ha señalado la directora del FMI. El político, un poco avergonzado, lo ha reconocido, con un escueto: "estamos mejorando".

El vídeo del momento lo ha publico la cuenta oficial del FMI en Twitter:

.@Lagarde met Argentine Minister @NicoDujovne in Washington to discuss their request for financial support. 'We met to discuss how the IMF can best help them strengthen the economy. I expressed the Fund's readiness to assist and instructed the IMF team to continue discussions.' pic.twitter.com/imh7cPyheN