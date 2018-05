Estupefacción por lo que ha dicho sobre Gürtel esta concursante de 'Ven a cenar conmigo'

La corrupción ha entrado en Ven a cenar conmigo. Pero no de la manera que estás pensando, sino por el comentario que uno de los concursantes del programa de cenas cruzadas de Cuatro ha soltado sobre el caso Gürtel en la entrega de este viernes.

La autora de la frase ha sido Lara Sajen, que no ha encontrado mejor manera de referirse al defectuoso postre de su compañero que decir esto: "Me he quedado como cuando leía lo de la Gürten (sic). Vamos, que no me he enterado de nada".

El menjunje que teníamos por postre no ha conseguido dar el pego con los comensales. ¡Menos mal! #VenACenar165 https://t.co/aOEaLKCWF2 pic.twitter.com/TJcpBiIEhp — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) 11 de mayo de 2018

La frase de Lara ha generado muchas bromas en redes sociales:

Menos mal que está Lara, los de edición y la voz en off #VenACenar165 — Darcy (@Darcy_world) 11 de mayo de 2018