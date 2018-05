ANIMALES

Una familia se baja del coche en un safari y sufre el ataque de unos guepardos

Menuda idea más buena (modo ironía: ON). Bajarse del coche en pleno safari, rodeado de animales salvajes, como por ejemplo un grupo de guepardos, no es la mejor opción para pasar la tarde. Pero es lo que hizo una familia francesa en el parque Beekse Bergen de Holanda. Al ver que se bajaban del coche, con niños incluidos, los animales salieron a por ellos no precisamente para darles unos besos. Motivo por el cual tuvieron que salir corriendo hacia el coche y con un buen susto encima. Por suerte, todo quedó en una anécdota que ha sido grabada y que acumula más de 2 millones de visualizaciones en YouTube.