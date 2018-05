Alberto Lizaralde es un fotógrafo que ha compartido en Twitter su durísima experiencia personal para homenajear a todos los profesionales de la sanidad pública en España en el Día Internacional de la Enfermería.

En la primera publicación de un hilo de Twitter, Lizaralde ha escrito a modo de título: "Una historia personal para homenajear a toda esa gente que trabaja con niños en hospitales". Y enseguida ha comenzado a contar su experiencia.

Lizaralde insiste en que cuenta esta historia para que "nos sentamos orgullosos de los profesionales que tenemos en la Sanidad española", que no es lo mismo que la "Sanidad española".

También pide que se comparta su mensaje para que les llegue a todos los profesionales médicos que trabajan con niños. "Y espero que sirva también como homenaje y muestra de admiración", ha escrito.

Tras la operación y cuando ya estaban esperando el alta para irse a casa con su bebé, un médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid notó algo raro al examinar a la niña. El doctor decidió hacer una segunda prueba y decidió finalmente dejarle más tiempo ingresada. "Eso le convirtió en la primera persona que le salvó la vida", afirma.

El problema que tiene la hija de Lizaralde es una estenosis pulmonar severa. "Consiste en un mal funcionamiento de la válvula pulmonar. Eso hace que la sangre no pueda llegar al pulmón correctamente para oxigenarse", explica en el hilo.

Trasladaron a la niña al Hospital Universitario de La Paz en una ambulancia medicalizada especial para neonatos: "Por lo menos había 6 personas sin quitar el ojo un segundo a la niña. Más magos a la lista".

No te dejan ir con ella en la ambulancia porque no cabe nadie más. Cuando me miraban me sonreían y solo decían una cosa: "No te preocupes, yo voy a cuidar de ella, va a estar bien." Se te hace un puto nudo en la garganta... pic.twitter.com/QnPeGcFLSF