El mundo del cine despide a Antonio Mercero

El director y guionista Antonio Mercero ha muerto este sábado a los 82 años tras haber luchado durante años contra el Alzheimer. El cineasta ha sido una de las figuras clave en la industria de la ficción en España, con producciones tan queridas y recordadas por todos como Verano Azul, Farmacia de Guardia o La Cabina.

El presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, Manuel Campo Vidal, se ha referido a él además de como un gran cineasta como "una persona extraordinariamente llena de bondad".

En declaraciones a Efe, Campo Vidal ha asegurado que Mercero era también un "gran creador de series" y que se encuentra en "la lista corta" de personas buenas que él ha conocido, una bondad que se reflejaba "en la calidad humana de sus personajes".

"Era una persona con una genialidad para el guión y para la realización que destilaba gota a gota en cada uno de los planos y secuencias, pero, al mismo tiempo de esa calidad incontestable, introducía ese factor humano, positivo que a mí me gustaría destacar", ha subrayado el presidente de la Academia de las Artes de Televisión.

Además, muchas personas del mundo del cine han difundido palabras de cariño y de respeto en sus redes sociales para despedir a Mercero. Estos son algunos de los mensajes que inundan Twitter:

Fue mi maestro, mi tutor, mi ángel de la guarda. No me dedicaría a lo que me dedico si no hubiera sido por él. Me dio mi primera oportunidad en Farmacia de Guardia. Y no solo eso, sino que me adoptó, protegió, empleó y enseñó. Te quiero, Antonio Mercero. DEP.