Agreden a Javier Calvo en Lisboa: "Por si me veis hinchadito"

Amaia y Alfred no han estado solos en Lisboa, la ciudad en la que se ha celebrado Eurovisión 2018. Los Javis, Manu Guix, Noemí Galera, Aitana, Roberto Leal y otros compañeros de Operación Triunfo se han desplazado a la capital portuguesa para apoyar a los representantes de España en esta edición.

Todo ha ido muy bien hasta el último día, cuando un señor ha pegado un puñetazo en la cara a Javier Calvo, como el mismo cineasta ha contado a sus seguidores en su cuenta de Twitter.

Anoche me pegó un puñetazo en toda la casa un señor de Lisboa. Por si me veis hinchadito. Ella que no puede tener una noche sin titulares.