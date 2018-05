El momento que más vergüenza ha dado a Jorge Javier Vázquez en 'Sábado Deluxe'

Jorge Javier Vázquez se sometió este sábado a la prueba del polígrafo en Sábado Deluxe. Es el tercero que hace en la historia y en esta ocasión, fueron los colaboradores del programa de Telecinco los encargados de leer las comprometidas preguntas que Vázquez respondió sin pelos en la lengua.

Sin embargo, hubo una cuestión que le dio mucha vergüenza, como él mismo reconoció. Se trata de algo que "obliga" a hacer a sus nuevos ligues.

Vázquez admitió que desde que se separó de su última pareja hace unos meses, está ligando bastante. Por eso, Antonio Rossi, uno de los colaboradores habituales del Deluxe, preguntó conteniendo la risa: "¿Obligas a tus...?". "¡Ay, no, no! Esa no, que esa es muy vergonzosa", interrumpió el entrevistado.

La pregunta completa era que si Vázquez obliga a sus ligues a escuchar Amistad Imperfecta, el tema que compuso para su obra de teatro.

A Vázquez le entró la risa nerviosa y echó la cabeza hacia atrás durante un rato. Al final respondió que tanto como obligar, que no. Conchita, la encargada del polígrafo, resolvió que Vázquez mentía y entonces el presentador aclaró que lo único que hace es enviarles la canción por WhatsApp, pero para reírse.

"Me parece lo peor. Estoy sudando de vergüenza", afirmó Vázquez, que insistió varias veces en el apuro que le daba ese momento.

