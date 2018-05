Manel Navarro, el representante de España en la pasada edición de Eurovisión no se perdió este sábado la final del festival.

El año pasado a estas alturas, todo el mundo hablaba del gallo que le salió a Navarro al final de su actuación, cuando cantó Do it for your lover.

Aquel gallo protagonizó memes y comentarios en redes sociales durante varios días. Ahora, ha sido el propio cantante el que lo ha rescatado del olvido tirando de buen humor y lo ha hecho para recordar a Netta, la representante de Israel en esta última edición y ganadora del festival, que le ha copiado la idea.

La propuesta con la que la israelí ha triunfado en el festival de la canción es Toy, un tema que apuesta por la diversidad. Durante la canción, Netta imita varias veces a una gallina, porque así se refiere a las personas que hacen bullying a otros por sus diferencias.