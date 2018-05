Emilia Clarke quiere que un actor de 'Juego de Tronos' se una a ella en 'Star Wars'

Juego de Tronos y Star Wars son dos de las más grandes sagas transmedia de la historia y ya tienen muchas conexiones. Quizá la más importante sea Emilia Clarke, que encarna a personajes protagonistas en ambas historias, Daenerys Targaryen, la khaleesi de los dragones, y Qi'ra en la cinta de Han Solo.

Pero la actriz quiere que eso cambie.

Durante la premiere en Los Angeles de Han Solo: una historia de Star Wars, celebrada el jueves 10 de mayo, Clarke reveló que tiene claro a quién quiere para interpretar a un joven Luke Skywalker en las próximas precuelas de la saga galáctica. Y es un compañero de Poniente.

"Creo que tengo que decir Kit Harington. Porque TENGO que hacerlo, ¿sabes lo que quiero decir?", ha revelado a la web de noticias estadounidense Entertainment Tonight.

Harington interpreta a Jon Nieve, el otro protagonista de Juego de Tronos y, desde el último capítulo de la séptima temporada, amante de Daenerys. Son los personajes favoritos de la mayoría de la audiencia y los grandes candidatos de buena parte de los fans al Trono de Hierro.

Los actores no han compartido muchas escenas en la ficción de HBO, que los juntó en los últimos cinco episodios de una serie de 67. A pesar de ello, Clarke y Harington han aparecido juntos innumerables veces en reportajes promocionales y alfombras rojas de la serie y parecen llevarse muy bien.

Ambos compartieron un famoso fotorreportaje de Entertainment Weekly en el que se retrataron muy acaramelados varios años antes de que sus personajes se conocieran en Juego de Tronos.

So y'all telling me it's 2018, Kit Harington is getting mArRied and it's NOT to Emilia Clarke??? pic.twitter.com/sjxvuV1fXk — yAmi (@buckyssdaddy) 8 de mayo de 2018

Clarke ascendió a la fama gracias a los dragones pero es mucho más fan de Star Wars: "Mi hermano mayor es un gran fan y yo siempre hacía lo que me decía, así que las vi desde muy pequeña y me metí en ellas por él. Luego, cuando volvieron una segunda vez, me volví a hacer fan porque es... lo han llevado a otro nivel. Y luego me dijeron que querían que estuviera en ellas y yo '¿QUÉ? ¡CLARO!".