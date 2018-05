ANIMALES

Un tiburón desata la alarma en Fuengirola y obliga a cerrar la playa

Los visitantes de la playa de Torreblanca en Fuengirola se han llevado un buen susto este domingo después de avistar un tiburón muy cerca de la costa. Algunos han llegado a grabar al escualo, una tintorera de unos tres metros que ha obligado a cerrar la playa a los primeros bañistas del año durante cuatro horas. El tiburón se ha dado una vuelta por el agua a escasos metros de la arena y todavía no ha sido localizado. La presencia de estos animales no es rara en el litoral de Málaga, aunque no es frecuente que naden tan increíblemente cerca de la playa.