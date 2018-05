El encuentro de Ana Guerra que ha dejado en 'shock' a los fans de 'Harry Potter'

Harry Potter es estandarte de toda una generación. De hecho, para los seguidores de la saga los libros y películas del joven mago son algo que toda persona debería ver y leer... Aunque algunos lo tienen pendiente. Por ejemplo, Ana Guerra, una de las concursantes de Operación Triunfo, que este domingo se encontró con el actor Rupert Grint, Ron Weasley en la saga Harry Potter, en el Gran Premio de España de Fórmula 1.

El encuentro no fue lo que más ha sorprendido a sus seguidores, sino la confesión (o propósito) que ha hecho la cantante de Lo Malo junto a la imagen en sus redes sociales.

Después de esto prometo ver Harry Potter 😬 pic.twitter.com/59soq4DLqa — Ana Guerra / War (@AnaG_ot2017) 13 de mayo de 2018

"Después de esto prometo ver Harry Potter", dijo la cantante ante la estupefacción de sus fans y también de su compañera Aitana, quien le dijo que no se lo podía creer, sin especificar si el encuentro o la confesión de que no había visto las películas de la saga.

¿ANA DIOS MÍO ESTO ES CIERTO? MADRE MÍA ANA MADRE MÍA — Aitana (@Aitana_ot2017) 14 de mayo de 2018

Los seguidores, tanto de Operación Triunfo como de la saga mágica, también han mostrado su sorpresa ante la confesión de la canaria.

Jajajajajajaja ella que primero conoce a las estrellas y luego ve las películas. 💜 pic.twitter.com/jbY9JcotlH — Fralex (@FralexGH) 13 de mayo de 2018

ENCIMA NO HAS VISTO HARRY POTTER pic.twitter.com/5Sn170lFaK — ce -16 (@90saitaia) 13 de mayo de 2018

Pero Ana QUE NO HAS VISTO HARRY POTTER??? Tienes que conocer a Hermione por favor pic.twitter.com/DzuNrcT7si — glu. (@elenaelebe) 13 de mayo de 2018

Ambos se encontraron en el circuito de Montmeló (Barcelona), donde se celebraba el Gran Premio de España de Fórmula 1. Ambos acudieron como invitados, dentro del programa F1 Experiences, en el que Grint incluso se subió a uno de los monoplazas, siguiendo la estela de su hermano, que según recoge The Telegraph, es piloto de rallycross [disciplina automovilística sobre terrenos mixtos].

Además de verlo conducir, ¿lo verá también lanzar conjuros? Más vale tarde que nunca.