Este 'spoiler' de 'El joven Sheldon' desvela el futuro de Amy y Sheldon en 'The Big Bang Theory'

El último capítulo de The Big Bang Theory ha dado mucho que hablar. La boda de Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler ha sido uno de los spoilers más recordados de la producción de la CBS. Sin embargo, pocos pensaban que el spin-off centrado en la infancia de Cooper, El joven Sheldon, fuese a ir más allá y desvelar lo que le depara el futuro a esta pareja: tendrán hijos.

La revelación tiene lugar al final de la primera temporada de esta producción cuando la abuela, Meemaw, a la que da vida Annie Potts, le pide al nieto establecer un contrato con unas reglas para que no se entrometa en su vida personal.

En ese momento, la voz en off de Jim Parsons —quien da vida a Sheldon Cooper en The Big Bang Theory— dice que a lo largo de su vida establecerá numerosos "contratos sociales" de este tipo. "Con mis compañeros de piso, con mi mujer, incluso con mis propios hijos", señala mientras Ian Armitage, el intérprete que da vida al científico en El joven Sheldon escribe el manifiesto.

"I would go on to draw up such contracts throughout my life. With roommates, with my wife... Even with my own children." #YoungSheldon pic.twitter.com/oNqgADhsdv