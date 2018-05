La dura respuesta de Elisa Beni a uno de 'La Manada' tras lo que escribe de ella y de su víctima de San Fermín en una carta

"Este juez al que todo el mundo critica (menos la gente del mundo de la judicatura) es un magistrado de la Audiencia Provincial, no es Elisa Beni o Lucía Etxebarría. Es una persona seria, profesional y que sabe de lo que habla". Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de La Manada, ha escrito una misiva en la que protesta por su situación y la de sus amigos, trata de defender su inocencia y, en definitiva, alimenta la polémica que gira en torno a él.

En su carta, Guerrero envía un recadito a dos colaboradoras del programa de Antena 3 Espejo Público, Lucía Etxebarría y Elisa Beni, la segunda de las cuales ha aprovechado su presencia en el espacio presentado por Susanna Griso para responder al miembro de La Manada.

"Estoy muy preocupada, como comprenderás. Hay cosas en la vida que son medallas, y esto lo considero como tal", ha comenzado su exposición Beni, quien ha recomendado a Guerrero que estudie en prisión para mejorar su capacidad de comprensión lectora y de lo que se dice en la televisión.: "Como él se dirige a la opinión pública directamente, ya puedo dirigirme a él como alguien que se ha metido en el caudal de la opinión pública", ha aclarado Beni, quien considera que Guerrero es un "supremacista machista".

"En todo su mensaje deja claro que es supremacista, vuelve a utilizar a la víctima y aplaude a esos portales que no solo la han revictimizado si no que la han humillado", ha continuado Beni, quien considera que Guerrero "piensa que la humillación es algo consustancial a las mujeres y es como si lo que pasó en sanfermines esa noche fuese algo normal, como si no hubiera hecho nada malo".

"Afortunadamente, muchos hombres saben lo que es una relación consentida y son una minoría los que no entienden lo del libre convencimiento del deseo sexual de las mujeres", ha considerado Beni.

"ROMPER MI SILENCIO"

En su misiva, Guerrero escribe que "tras 22 meses en prisión y todo lo acontecido, he decidido romper mi silencio. Soy Antonio Manuel, un miembro de la ya conocida 'Manada'. Todo comenzó con la burundanga, que por no dejar rastro no lo dejó ni en las diligencias", comienza su exposición.

"Con el transcurso de los meses llegó el tan ansiado juicio y con él los primeros problemas. 'No es no', pero ahora resulta que la chica dice que ella en ningún momento dice que no. Bueno, pues se cambia el eslogan y no pasa nada: 'Si no digo sí es que no'. Solucionado. Yo sí te creo, hermana", ironiza el mimebro de La Manada, quien plantea una duda a la víctima de su grupo: "Pero una duda: ¿Acláranos si eran cuatro o cinco? Acláranos si entraste a la fuerza o a fumarte un porro. Si estás incómoda: ¿Por qué te besas con uno en el portal?", cuestiona.

"No soy ningún violador, ni abusador, ni odio a las mujeres y no escupo fuego por la boca. Mañana le puede pasar a tu hermano, o a tu padre, a tu hijo o a ti mismo y ese día os arrepentiréis de haber apoyado el #yositecreo", cree Guerrero, quien opina que "los que no querían legislar en caliente porque Ana Julia Quezada y El Chicle (que dice que en 7 años estará fuera) merecen una segunda oportunidad, son los mismo que piden la guillotina para La Manada".

