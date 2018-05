Rita Maestre: "No se me ocurre otra posibilidad que no sea que Carmena siga siendo alcaldesa en 2019"

Tranquilidad, alegría para la ciudad y que la campaña electoral sea lo más tarde posible. Eso es lo que le pide la portavoz del ayuntamiento, Rita Maestre, a San Isidro. Los madrileños celebran hoy su fiesta municipal a un año vista de las próximos comicios y haciendo balance de los tres que llevan al frente Manuela Carmena y su equipo.

Maestre es una de las piezas clave de ese consistorio, el máximo exponente de los ayuntamientos del cambio. Ve a Carmena con fuerza y con muchas ganas, pero recuerda que repetir en la lista como 'número uno' de Ahora Madrid es una decisión personal de la regidora. Ella lo tiene claro: Carmena para Cibeles e Íñigo Errejón para la Comunidad hacen un tique "fantástico" para 2019. Y presume de que Madrid hoy es una ciudad "mejor" que la de hace tres años dirigida por Ana Botella.

Se van a cumplir tres años de las elecciones municipales. ¿Cómo es hoy Madrid? ¿Es mejor que con Ana Botella? ¿En qué ha progresado?

Es difícil siempre hacer autoevaluación de tu propio Gobierno. Es importante no caer en la autocomplacencia, pero lo cierto es que creo que la ciudad está hoy francamente mejor que hace tres años. Los ciudadanos saben que su dinero, sus impuestos y sus tasas se gestionan de forma honrada y honesta. Eso hace sentirme muy orgullosa, que haya vuelto la confianza entre los ciudadanos y las instituciones.

Es una ciudad más viva culturalmente, se ha hecho un esfuerzo enorme para dinamizar la cultura y llevarla a todos los barrios, para volver a hacer un Madrid bonito como los carteles de San Isidro. Además, es más justa. El Madrid de Botella vendía las viviendas de protección oficial a los fondos buitre y el de Carmena se querella contra ellos y construye vivienda pública. Quedan cosas por hacer, habremos cometido errores como cualquier persona, pero la ciudad está mucho mejor que hace tres años.

¿De qué medida se siente más orgullosa? ¿Y cuál sería el mayor error?

Voy a decir tres. Una es la cuestión de la vivienda y la lucha contra la burbuja del alquiler. Luego, la red de escuelas infantiles. La tercera: una apuesta muy valiente para concienciar y regular la contaminación y la calidad del aire. Era una cuestión que al principio mucha gente no entendía y enfadaba mucho a nuestros adversarios políticos, pero tres años después no se discute que hay que hacer algo para mejorarlo.

¿Y errores?

Quizá diría que uno de estos errores por inexperiencia, ya que no venimos de la política profesional, era la sensación al principio de que se podían hacer las cosas más rápido de lo que realmente se puede. Había una urgencia y una prisa, que eran muy importantes porque venían del entusiasmo, que nos hacían ir y prometer incluso muy deprisa. Sin dejar de pelear para que las cosas fueran lo más rápido posible, hemos tenido que asumir que los tiempos administrativos son más largos de lo que querríamos.

La candidatura de Ahora Madrid generó mucha ilusión entre los ciudadanos cuando llegó al ayuntamiento. ¿Puede haber gente que se sienta frustrada o decepcionada tres años después?

Seguro, es algo que sucede siempre. Pero creo que hay mucha más gente que está feliz y orgullosa de este gobierno municipal. Los ciclos políticos también tienen distintos momentos y los de gestión son menos emocionantes que los de la campaña electoral. Cuando en 2019 volvamos a hablar de lo fundamental -que si a la Alcaldía de Madrid vuelve al PP o sigue Manuela Carmena-, habrá mucha gente que valorará más lo positivo que lo negativo.

Queda un año para las próximas elecciones municipales. ¿Va a repetir Carmena como candidata de Ahora Madrid al Ayuntamiento?

Es una decisión suya, depende de ella. Acaba de decir en una entrevista que se ve fuerte y con muchas ganas, y que no cree que haya que añadir nada más. Yo creo eso. Habrá que esperar a las decisiones oficiales, pero es una alcaldesa con muchísima fortaleza, con muchísimo apoyo y mucho cariño. Vas con ella por la calle y la gente le va gritando guapa desde los balcones. Ella sabe que hay mucha gente en Madrid que quiere que se quede.

¿Pero cree que repetirá?

No lo puedo decir.

¿Han hablado de este tema?

Por supuesto, en muchas ocasiones. Es muy importante, pero pretendemos, aunque sabemos que es difícil, que la cuestión de la campaña llegue lo más tarde posible.

Y si Carmena no se presenta, ¿se plantea ser la 'número uno' de la lista?

No, ya he dicho que no en muchas ocasiones. No es algo que tenga en la cabeza.

¿Pero se va a presentar de nuevo en la lista?

Sí, sí, por supuesto. Si Carmena vuelve a ser candidata, a mí me haría mucha ilusión. Me gustará mucho volver a acompañarla.

¿Debe ser una fórmula igual a Ahora Madrid?

Tenemos que conseguir hacer una candidatura plural y que integre a muchas personas. Igual que en 2015, esa candidatura tiene que tener la voluntad de ampliar e incorporar a más gente.

Durante esta legislatura hemos visto problemas dentro del equipo de gobierno, entre los distintos sectores y familias de Ahora Madrid. ¿Van a repetir todos los concejales en esa lista? ¿Le gustaría que repitieran?

No lo puedo decir yo, pero creo que sí. Estamos todos contentos de estar aquí y conscientes de lo que ha significado para la ciudad y para el cambio político en España. Todos vamos a hacer un esfuerzo de responsabilidad para quedarnos.

En los últimos meses vemos el auge de Ciudadanos en las encuestas después de las elecciones catalanas. También afecta a los sondeos autonómicos y municipales en Madrid. ¿Ve a Begoña Villacís como rival principal más que al PP y al PSOE?

Quien vaya a ser el candidato del bloque de la derecha en Madrid lo tendrán que decidir ellos. No parece que el PP esté en su mejor momento para proponer personas o proyectos por el absoluto hundimiento político, casi moral en la Comunidad, lo que les va a lastrar también en la ciudad. Pero son conscientes de la importancia y dudo mucho que vayan a dejar ese terreno libre para Villacís. En todo caso, por ahora, es claramente la figura de la derecha madrileña. En relación a las encuestas, lo que más me interesa saber son las preocupaciones de los españoles. Cuando uno mira el CIS puede fijarse solo en los votos, pero más interesante es mirar las preocupaciones: la sanidad, la educación, las pensiones, los salarios, la precariedad...

Suenan como posibles candidatos del PP para el ayuntamiento Pablo Casado o Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Los ve como rivales? ¿Dan miedo esos dos nombres?

Tengo una enorme confianza política en Manuela Carmena. Francamente, no se me ocurre otra posibilidad que no sea que Manuela Carmena siga siendo la alcaldesa de Madrid en 2019. El resto de partidos los saben y es la razón por la que están posponiendo tanto la elección de candidatos. Saben, sea quien sea, que van a enfrentarse a una persona que tiene un apoyo popular realmente grande en la ciudad. En ese sentido, estoy muy tranquila.

Esta semana se celebra el Pleno de investidura de Ángel Garrido como presidente de Madrid. El ayuntamiento y la comunidad deben tener una comunicación muy directa. ¿Qué sensación le da el nuevo jefe del Ejecutivo regional?

A Garrido lo conocemos en el ayuntamiento, entre otras cosas, porque es el único consejero de la Comunidad con el que hemos trabajado bastante seriamente a lo largo de estos tres años. En general, el resto de consejeros y la expresidenta Cristina Cifuentes se caracterizaban más bien por una deslealtad institucional muy grande. He de decir que Garrido era el único con el que tenemos una relación fluida y seria. Por el lado político, ¡qué decir!. Hace un mes estaba aplaudiendo mientras la expresidenta enarbolaba un acta que estaba falsificada. La credibilidad política, en general, de los diputados del PP que se han mantenido durante años en la podredumbre de la Gürtel y de la Púnica y ahora en el apoyo a Cifuentes creo que es limitadita. Y ahí tiene una responsabilidad importante Cs, que va a hacer presidente al que anteayer estaba aplaudiendo entusiasmado a la presidenta que dimitía.

Este lunes acababa el plazo de votación precisamente de las primarias de Podemos a la Comunidad de Madrid. Su candidato va a ser Íñigo Errejón. Las encuestas no le dan muy bien. ¿Cree que tiene posibilidades de ser presidente de la Comunidad?

Rotundamente.

¿O lo ve gobernando con Ángel Gabilondo (PSOE)?

También en la ciudad de Madrid gobernamos en minoría con el apoyo del PSOE. Esas fórmulas, las de gobiernos que se apoyan en otros partidos, son las del siglo XXI y no tienen nada malo. Dicho lo cual, Errejón tiene un potencial enorme y una vez que quede confirmado que va a ser el candidato y empiece formalmente ese trabajo se va a ver en las encuestas. Creo que hace un tique fantástico con Manuela Carmena. En ese sentido, la posibilidad de generar ilusión en el ayuntamiento y la comunidad y salir a votar con ganas en las dos escalas va a ser muy positivo para la campaña y las elecciones.

En este proceso de primarias en Madrid volvieron las tensiones en Podemos. Se conoció ese documento de Carolina Bescansa con la intención de sustituir a Pablo Iglesias. ¿Cree que Iglesias debe ser el candidato en las elecciones generales y seguir como secretario general de Podemos?

Sin ninguna dudas. Esas cosas a las que hacía mención no tienen ninguna relación con su liderazgo ni su capacidad de dirigir Podemos. Creo que pese a todo lo que se ha dicho de nosotros en estos tres años, mantiene y se ve en las encuestas un suelo extraordinariamente firme. En ese sentido, no hay ninguna duda. Pablo tiene que seguir siendo el secretario general de Podemos y el candidato en las próximas generales.

¿Fue desleal Bescansa? ¿Debería dejar su escaño en el Congreso?

Creo que el documento aquel, del que todos nos enteramos de esa manera, es lamentable y marciano. Yo estaba en un viaje con la alcaldesa en Costa Rica y cuando lo leímos parecía una broma. Es bastante intolerable. Dicho lo cual, no soy nadie para decirle a otro compañero lo que tiene que hacer o no. Es evidente que ese documento le hace daño a Podemos.

¿Vistalegre II se cerró bien o no?

Se cerró, que es lo más importante. Diría que se cerró bien en el sentido de que afortunadamente cuando se terminan esos procesos de confrontación se vuelve todo más tranquilo. Esos coletazos que quedan son muy menores y muy pequeños, no afectan ni al proyecto ni a la responsabilidad que todos sentimos. Una buena enseñanza del proceso de Vistalegre fue hacernos todos responsables de lo que significan los proyectos y el respeto a la ilusión de la gente.

Por cierto, el día que se filtró el documento de Bescansa también se publicó que el PSOE había ofrecido a Carmena ser su candidata. ¿Qué sabe de eso? ¿Es verdad que eso pasó? ¿Fue una broma o una insinuación? ¿Qué hay de verdad y de mentira?

La verdad es que quedó desmentida pronto la noticia. Decía además que unos cuantos nos íbamos al PSOE. Quedó desmentido en unas horas por parte del PSOE y de Ahora Madrid. Fue más bien una broma, que a mí me enorgullece. Me alegro que el PSOE, hasta en broma, piense que es la mejor candidata posible, pero ningún recorrido político.

Hasta ahora han recibido el apoyo del PSOE. ¿Se ven en el mismo gobierno a partir de 2019?

Bueno, habrá que evaluarlo, consultarlo a las bases de ambas formaciones y ver si nos interesa o no. Hasta ahora hemos tenido una colaboración positiva porque los dos partidos han tenido cada uno su espacio político, pero tienen una oposición constructiva. Negociamos con el PSOE las principales políticas, como el plano de calidad del aire, la APR del centro o los presupuestos. Hay una capacidad de presión y de colaboración que es positiva. Dicho lo cual, si hay que estudiar nuevas fórmulas, ya lo veremos.

¿El PSOE se lo ha puesto fácil durante estos tres años?

No, no, en absoluto. En la negociación de puertas adentro, los socialistas se han mantenido bastante firmes en las líneas rojas o sus medidas. Hemos tenido que ceder en muchas ocasiones, pero es verdad que hay una parte sustancial en el espíritu de los programas que se parece más que con el PP y Ciudadanos.

Ha estado últimamente en manifestaciones como la del 8-M o contra la sentencia de La Manada. ¿Ha sufrido machismo en la política?

Claro. No se me ocurre casi ninguna esfera de la vida social que esté libre de machismo. En política hay mucho machismo. Se nos considera siempre un poco bajo sospecha a las mujeres que tenemos cargo de responsabilidad como si no fuera una trayectoria política, una capacidad de convicción o una capacidad de tejer alianzas la que nos colocara allí. Se nos valora o describe en función de nuestro atuendo y cómo vamos a un acto o a otro. En general, hay un tono bastante más peyorativo para referirse a las mujeres en política. Esto se da en todos los ámbitos de la vida pública y de los sectores profesionales. Nosotras tenemos la responsabilidad y el orgullo de poder visibilizar.

¿Algún ejemplo que haya vivido personalmente del machismo de la política?

La cuestión de la valoración física es permanente y transversal. Una parte de los partidos tradicionales conservadores no han entendido, el feminismo no es una cuestión de izquierdas y de derechas. A Inés Arrimadas la valoran por lo que lleva o no igual que a mí, teniendo posiciones políticas distintas.

¿Cuál ha sido el momento más feliz personalmente en el ayuntamiento? ¿Y el día más duro?

El día más feliz... No lo sé. Hay pequeñas victorias políticas que se viven como grandes victorias que luego en la práctica no lo son, como después de trabajar en los presupuestos. Ese día te vas a casa tan contento, aunque probablemente no sea un día precioso, sino más bien de terminar un enorme trabajo y de agotamiento. Días duros ha habido. Al principio, nuestro equipo de gobierno sufrió digamos un nivel de crítica muy elevado. El segundo día de gobierno, cuando se lanzó un ataque absolutamente desproporcionado, ofensivo, maligno y agresivo contra Guillermo Zapata, fue muy duro. Una especie de llegar aquí y decir '¿Dios mío, esto va a ser así? No sé cómo lo aguanta la gente'. Afortunadamente, luego ha ido a menos.

La concejala de Ahora Madrid Rommy Arce está imputada y se reafirmó ante el juez en los tuits que colgó contra la Policía Municipal de Madrid tras la muerte de un mantero en Lavapiés, denunciando las políticas migratorias "racistas" que practica, según ella, el Estado español, y asegurando que es una víctima de "un ataque político". ¿Apoya su actuación y lo que dijo ante el magistrado?

Sí, creo que va a quedar en nada. Estoy bastante segura. El propio juez eliminó ya esas acusaciones de delitos de odio, que no tienen ni pies ni cabeza. Lo que Rommy dijo, lo dijimos todos. Pese a que en el caso de Lavapiés la policía municipal no había tenido una responsabilidad directa en la muerte del mantero Mmame, es evidente que hay ciudadanos de primera y de segunda. Las instituciones no estamos siendo capaces de darle una vida digna a personas que huyen de situaciones extremadamente duras y hay mucho que hacer en ese sentido. Creo que nadie debe llevarse las manos a la cabeza cuando nombramos lo que es una realidad evidente. No es una cosa desleal, necesitamos llamar a las cosas por su nombre.

El periódico El País ha publicado que Carmena ha adjudicado 11.000 "contratos menores" -que no necesitan concurso público- por valor de 60 millones de euros en dos años. ¿Ha habido trato de favor del ayuntamiento en esas adjudicaciones?

No. El PP y Cs, porque tienen que de alguna forma tapar o justificar los desastres que vemos en la Comunidad de Madrid, tratan de hacer esta idea como de mancha de aceite de todos son iguales. En el ayuntamiento de Madrid todo se hace según la ley y la normativa. Además, hay un apoyo claro de un modelo de ciudad y económico en el que además de las grandes empresas, de las pymes y los autónomos están las cooperativas. No hay absolutamente nada irregular, es un bluf que va a durar un par de meses como otros intentos de campaña política anteriores.

Están trabajando en un plan para ordenar los apartamentos turísticos en la ciudad. Dicen que van a ilegalizar como el 95% de las viviendas turísticas del centro. ¿Corre Madrid el riesgo de convertirse en un parque turístico como le está pasando a Barcelona? ¿Qué va a suponer? ¿Va contra el mercado esta regulación?

Tenemos que ser muy firmes ya para que eso no suceda. Esto lo tenía que haber regulado hace tiempo la Comunidad de Madrid, que ha hechos oídos sordos y ha mirado para otro lado. En el último momento, hace un año y con Cifuentes aquí, propuso un borrador que no gustó a nadie y que mantenía la estela de la ultraliberalización. ¿Qué consecuencias tiene que no se regulen los apartamentos de uso turístico? Pues se retiran viviendas del mercado del alquiler y se hace sin que las personas que están haciendo negocio paguen impuestos. Para que en ese sentido haya mercado tiene que haber regulación. Lo que hay ahora es una competencia desleal porque los hoteleros pagan impuestos y respetan la normativa de seguridad, organización, mínimas condiciones... Y tiene consecuencias, como que el mercado del alquiler en Madrid está subiendo. Vamos a hacer todo lo posible, fundamentalmente con ese intento de ilegalización masiva por encima de los 90 días. Es decir, si un ciudadanos tiene una casa, se va de vacaciones y quiere alquilarla para ese mes o dos meses, es perfectamente posible, ya que es economía colaborativa.

¿Qué le pide a San Isidro este año?

Otro año de tranquilidad, alegría -que es algo muy positivo que hemos recuperado para la ciudad de Madrid- y que la campaña electoral llegue lo más tarde posible para que podamos seguir trabajando bien.

Hablando de santos... ¿cree que siempre le acompañará en su carrera política el episodio de la capilla?

La verdad es que no. No forma parte desde hace mucho tiempo.