Toca el cielo al toparse con Lidia Torrent nada más entrar en 'First Dates'... pero al girarse y ver a su cita baja al infierno

Lázaro, un tomatero murciano de 49 años, tardó una décima de segundo en pasar de un estado de euforia máxima a hundirse en la miseria. Su entrada triunfal en First Dates, cargado de tomates para la camarera Lidia Torrent, contrastó muchísimo con el careto que se le quedó cuando vio entrar a su cita por la puerta del restaurante acompañada, precisamente, de Torrent.

Pincha aquí para ver el momento en la web de 'First Dates'

- Lidia Torrent. ¿Dónde está tu éxito con los tomates?

- Lázaro. En el palique

- Lidia Torrent. ¿Con las mujeres también tienes esa gracia innata?

- Lázaro. Con la cara que tengo, lo que pasa es que me aprovecho del mercado y me ligo a la que pillo. Todos los días se me acerca alguna que me gusta.