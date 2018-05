Cientos de palestinos han comenzado a manifestarse en distintos puntos de los Territorios Palestinos para conmemorar el 70º aniversario de la 'Nakba', día en el que se conmemora el inicio del éxodo palestino por la creación del Estado de Israel.

Un manifestante palestino cerca del asentamiento judío de Beit El, cerca de Ramala (Cisjordania) este martes

Los manifestantes han lanzado piedras y quemado neumáticos en Hebrón (Franja de Gaza) y en Ramala, Kalandia y Belén (Cisjordania), de acuerdo con el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'.

Un manifestante palestino cerca del asentamiento judío de Beit El, cerca de Ramallah (Cisjordania)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y la Policía fronteriza ya se han desplegado para controlar las protestas, si bien por ahora no se ha producido ningún enfrentamiento.

La 'Nakba' coincide este año con la huelga general convocada para este martes por el presidente palestino, Mahmud Abbas, para condenar el baño de sangre que las fuerzas israelíes dejaron el lunes en la frontera con Gaza, con 59 muertos y más de 2.700 heridos, todos palestinos que protestaban por la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén.

"Estamos extremadamente preocupados por lo que pueda pasar hoy, un día muy emotivo para todos, y en las próximas semanas. Urgimos a la máxima contención. Ya basta", ha escrito el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su cuenta oficial de la red social Twitter.

#Gaza: @UNHumanRights extremely worried about what may happen today -- an emotional day on all sides -- and in the weeks ahead. We urge maximum restraint. Enough is enough.