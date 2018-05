La cobra de Cepeda en el 'casting' de 'Operación Triunfo' que ha llamado la atención de los fans

Esta semana se han anunciado los castings para la edición 2018 de Operación Triunfo, en paralelo, la cuenta oficial del programa de TVE en Twitter empezó a hacer públicas hace unos días las pruebas de acceso de los triunfitos de la edición 2017. En el canal de YouTube del concurso se pueden ver los castings completos de Alfred, Amaia o Agoney, entre otros.

Este lunes publicaron el de Cepeda, en el que interpreta cuatro canciones en las distintas fases de acceso al programa. Pero el detalle que más ha llamado la atención de sus seguidores y compañeros no es precisamente su interpretación vocal o sus dotes de baile, sino la cobra que le hace a Roi cuando le dan el sí para entrar en la Academia.

Numerosos usuarios de Twitter han comentado el momento y han convertido en meme la cara que se le queda al que después fue su mejor amigo tras su paso por la Academia. Incluso el propio Roi ha bromeado sobre la cobra de su compañero.

No sé ni como resumir lo q he visto y sentido. Estoy con la lagrimilla, la emoción y la risa por la cobra a Roi, aún ahí. Resaltar las caras d Noe y JaviC, q lo tenían clarinete. Ahora soy aún + fan dl #CepdaStyle 🙈😂 Y d Luis como persona y cantante; Lo q sabíamos ya; UN 10!💙

ME ESTOY MEANDO CON LAS COBRAS AL ABRAZO DE ROI JAJAJAJAAJAJ Y AL FINAL NO SE VE SI SE LO DAS O NO