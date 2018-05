Tania Llasera, centro de un inesperado debate durante la final de 'La Voz Kids'

Este lunes tuvo lugar la final de La Voz Kids 4, el talent musical infantil de Telecinco. Pero lejos de tener como protagonista a los jóvenes cantantes, una de las personas de la que más se habló en redes sociales fue de la presentadora del formato, Tania Llasera. ¿El motivo? Su actividad en Instagram durante la emisión de la gala.

Una vez que comenzó el programa, la presentadora subió varios stories mientras lo veía en su casa, lo que hizo ver a sus seguidores que la final no se emitía en directo sino que se grabó meses antes, cuando aún estaba embarazada.

Sin embargo, compartió una fotografía del día de grabación del programa sin especificarlo, lo que provocó la confusión de sus seguidores.

Llasera compartió en stories otra fotografía del día de emisión del programa, esta vez junto a Jesús Vázquez, en la que se veía aún más claro que aún estaba embarazada de su segunda hija, Lucía Lennox, nacida el pasado mes de septiembre.

Ante las preguntas recibidas, la presentadora grabó otra historia respondiendo también a por qué el programa no se emitía en directo. "La final de La Voz Kids no es en directo por motivos obvios. Se graba durante las vacaciones de verano de los niños, porque además en meses les puede cambiar la voz, etc. Lo solucionan dejando que las 800 personas que asisten de público voten, así que los que trabajamos allí sabemos quién gana", explicaba Llasera.

Esto no hizo más que avivar las dudas de sus seguidores, que se empezaron a preguntar cómo no se filtraba el resultado antes de que se emitiese la final. La presentadora subió otra historia diciendo que no lo sabía y que ella no se lo decía ni a su marido.

La ganadora del programa fue Melani, de 10 años y parte del equipo de Melendi. La joven cantante, especializada en canto lírico, se ganó al público y al jurado con una interpretación de Nessun Dorma, aria de la ópera Turandot de Giacomo Puccini.