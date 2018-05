Javier Calvo, sobre su agresión en Lisboa tras Eurovisión: "No le guardo rencor"

Hace algo más de un año, Javier Ambrossi y Javier Calvo no imagaban lo que se les venía encima. La pareja de directores, productores, guionistas y presentadores son los encargados de dos de los fenómenos del año: la película basada en el musical La Llamada y la serie de Netflix Paquita Salas.

Además, han sido dos de los profesores que más cariño se han ganado dentro de la Academia de Operación Triunfo y su casa se ha convertido en lugar de fiestas y encuentros de actores, influencers y cantantes. La pareja incluso viajó a Lisboa para acompañar a Amaia y Alfred en la gala final de Eurovisión.

Sin embargo, no todo han sido buenos momentos para Los Javis. Durante este año, en el que han copado titulares en los medios de comunicación y las redes sociales, han sufrido dos agresiones: una homófoba a Javier Ambrossi en Madrid el pasado mes de noviembre, y otra a Javier Calvo —"sin importancia", según él mismo— en Lisboa, tras la gala de Eurovisión.

Este miércoles ambos acudieron como embajadores a la efímera Big Mac House de McDonald's con motivo del 50º aniversario de la mítica hamburguesa. Allí, además de poder degustar la reinterpretación del plato a cargo del chef y jurado de Masterchef Pepe Rodríguez, hablaron con El HuffPost de todos los buenos y malos momentos que han vivido en su año de éxito.

¿Cómo vivisteis la actuación de Amaia y Alfred en Eurovisión?

Javier Ambrossi: Llorando como una Magdalena. De hecho, cuando presentaban cada país con las banderas ya estaba llorando.

Javier Calvo: Lo más bonito es que, cuando salieron al escenario antes de actuar, se dieron un besito.

J.A: Sí, y Alfred le hizo como un gesto de agradecimiento a ella antes de empezar. Fue muy bonito, muy 'hemos llegado hasta aquí juntos'. Luego, cuando ya habían actuado, les pusimos una linterna en el móvil y nos vieron desde muy lejos, en la grada en la que estábamos. Fue precioso.

¿Cómo definiríais con una palabra la actuación de España?

Ambos: Emocionante.

¿Y la de Israel, la ganadora?

J.A: A mí me encanta. Muy adecuada. Es un temazo.

J.C: Temazo, sí. Esa es la palabra.

¿Creéis que tendríamos que haber llevado Lo Malo?

J.C: Es que no me gusta mirar hacia atrás. Creo que todo el mundo votó para que fuese Tu canción porque la veían adecuada en ese momento y porque es una canción preciosa y bueno, ella [Amaia] es la ganadora y él [Alfred] un concursante muy importante en el programa y es maravilloso.

J.A: Mirar atrás es de cobardes. La gente lo votó, fuimos para delante y ya está.

Pero bailáis Lo Malo de fiesta, ¿no?

J.A: Sí, de hecho la bailamos siempre en casa.

Javier Calvo.

En Lisboa, después de la gala de Eurovisión, sufristeis una agresión [Javier Calvo subió una imagen a su cuenta de Instagram y detalló lo ocurrido en redes sociales] ¿Mandarías algún mensaje a esa persona que te pegó un puñetazo?

J.C: Sin ningún rencor, no le diría nada. En realidad, fue una tontería. Me dijo no se qué y yo, que ante una injusticia no me puedo callar, le respondí y el señor este —que era muy macarra— debía saber hacerlo [pegar] (risas). Fue visto y no visto: ¡Pum! Al suelo. Nada, que no me sé callar.

Vivisteis otra agresión, en este caso homófoba, el pasado mes de noviembre [a Javier Ambrossi]. ¿A él qué le dirías?

J.A: Ya me quedé bastante a gusto, le dije unas barbaridades tremendas (risas). La venganza del plato fue suficiente.

Estáis muy concienciados con el tema de la homofobia y el bullying. De hecho, habéis recibido el premio como referente a los jóvenes de la Federación Española de Lesbianas Gais Transexuales y Bisexuales (FELGTB).

J.A: ¿Y quién no? ¿Cómo no vas a estar concienciado? Hay niños que lo pasan fatal por culpa de nuestra insensatez, de la mala información y de no tener referentes. Se lo hacemos pasar nosotros mismos mal a ellos, nosotros somos los que construimos la sociedad.

Este jueves estrenáis de nuevo La Llamada en el Teatro Lara con el nuevo reparto entre los que está Nerea de Operación Triunfo. ¿Qué tal trabajar con ella fuera de la Academia?

J.C: Nerea es maravillosa, es una alegría. Está llena de talento, el otro día en un ensayo cantó Si esto es fe y eso es un escándalo.

J.A: Se va a caer el teatro, es muy muy buena. Creo que hacer funciones diarias le va dar muchas tablas.

Todo el mundo hablaba de que el salto al musical lo iba a dar Ana Guerra y, al final, ha sido Nerea.

J.C: Bueno Ana también podría hacerlo muy bien. Lo que pasa que ahora tiene un hit como Lo Malo que lo ha llevado por todos lados, entonces no para.

J.A: Pero lo dará algún día. Algo haremos con ella (risas).

Si Paquita Salas tuviera que representar a un triunfito, ¿cuál sería?

J.A: Bueno, ya fue con Amaia y Alfred a Eurovisión.

J.C: Creo que se llevaría muy bien con Miriam porque son muy amigas Brays Efe [el actor que da vida a Paquita Salas] y ella.

J.A: Pero también es muy fan de Ricky, porque es muy 360. "De verdad este chico... Es que es muy guapo este nene", diría.

De cara a este año, tenéis algún proyecto en mente. ¿Os veremos en Operación Triunfo 2018?

J.A: Estrenamos la segunda temporada de Paquita Salas este verano, que ya es mucho.

J.C: Todavía no nos hemos sentado a hablar con Tinet [Rubira], pero la cosa es que somos directores y tenemos que trabajar con Paquita en Netflix, etc. Y entrar en el programa significa parar todo durante tres meses y centrarnos en estos chicos. Entonces, tenemos que hablarlo bien para ver el hueco y reservarlo.

J.A: No sabemos aún, pero queremos.