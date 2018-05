Paco León se desnuda al ritmo de 'Frozen' por la libertad de expresión

Paco León no tiene pudor a la hora de desnudarse en redes sociales, como ha demostrado en numerosas ocasiones. Esta vez, el actor se ha quitado la ropa para correr por la pradera al ritmo de la banda sonora de Frozen (en español latino) y celebrar así que ha alcanzado el millón de seguidores en Instagram.

Además, el director de Carmina o revienta ha aprovechado la ocasión para hacer un alegato a favor de la libertad de expresión en redes, para seguir "siendo libre" o al menos "intentarlo, digan lo que digan".

6,552 Likes, 290 Comments - @pacoleon on Instagram: "We are living a celebration!! 1 millón de followers GRACIASSS!!! Esta es mi manera de celebrarlo..."