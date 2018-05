El vapuleo de Carlos Herrera a Iglesias y a Montero tras comprarse un 'casoplón' de 600.000 euros

El periodista de la COPE Carlos Herrera ha cargado con dureza contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su pareja, la portavoz parlamentaria de la formación morada, Irene Montero, tras comprarse un chalet de 600.000 euros.

"Enhorabuena a los que se compran un chalet de 600.000 euros. 600.000 euros son 100 millones de pesetas. Oiga, 100 millones de pesetas... en fin, está bien", ha comenzado Herrera.

Pincha aquí para escuchar el audio en la web de la COPE

"Y dirá usted 'la gente no tiene derecho a comprarse 'chaleses', en los que poner 'sofases', para tomar 'cafeses'. En las afueras o en la sierra de Madrid, por ejemplo. Sí, el derecho a la prosperidad lo tiene todo el mundo", ha defendido Herrera, antes de matizar: "Lo que pasa es que si tú eres un bolivariano, que te has pasado la vida diciendo que un político no puede tener un chalet, o que no se le puede confiar la economía de un país, por ejemplo, a alguien que se ha comprado un ático de 600.000 euros, y luego vas y te lo compras (risa irónica) pues...".

"Es lo que le ha pasado a Pablo Iglesias, que ya es un pequeño burgués con barbacoa para los fines de semana, como dice hoy Gistau en un artículo en El Mundo", ha continuado, antes de recordar que "este es el que iba a vivir siempre en Vallecas, ¿eh? En su piso de 60 metros cuadrados".

"No se puede criticar a Pablo Iglesias y a Irene Montero por comprarse un chalet de 600.000 euros, si tienen con qué. O hay quien le deja el dinero para que se lo compre, pues... enhorabuena. Pero claro, cuando tú te has pasado media vida presumiendo de tu piso de Vallecas y encerrando dialécticamente a los que les pasa por la cabeza comprarse un chalet vas tú, te lo compras, y tienes que asumir que te digan todo lo que te dicen", considera Herrera, quien cree que "esto es lo típico, decir una cosa y hacer la contraria".

En este punto, el periodista de la COPE ha afirmado que "ahora, lo que va a haber que seguir muy de cerca es a la legión de defensores de Iglesias que van a salir a defenderle con argumentos como por qué no va a tener derecho, o sólo van a tener derecho los ricos a comprarse chaleses. Por qué no va a poder un rojo de verdad comprarse un chalet si tiene con qué".

Así, Herrera ha recordado el tuit que este miércoles publicó el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, quien justifica la adquisición de la vivienda por parte de Iglesias y Montero con un argumento que no ha gustado en la red social:

Así que los insensatos @Pablo_Iglesias_ e @Irene_Montero_ van a pagar de por vida una letra de 500 euros en vez de haberse ido de alquiler a pagar 1000. Malditos rojos que no viven debajo de un puente. Terminarán por querer estudiar en la universidad. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 16 de mayo de 2018

"Así no me extraña que te salgan a ti las cuentas", ha argumentado Herrera, quien ha dejado caer que "a lo mejor es que han pagado como adelanto 475.000 euros que no han declarado a Hacienda cobrado por algún informe hecho para algún país bolivariano. Que a lo mejor es eso, que a lo mejor es eso".

