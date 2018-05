Este hombre empieza a echarse flores nada más llegar a 'First Dates' y recibe este rapapolvo de Lidia Torrent

Iñaki no tiene problemas de autoestima. Este bilbaíno de nacimiento de 52 años ha acudido a First Dates en busca del amor y no le ha hecho falta nada más que un minuto para empezar a echarse flores. Hasta que Lidia Torrent le ha parado los pies.

Él lo había advertido en su presentación, "yo sé que hablo mucho", y ya había dado muestras de lo que era capaz: "Pero es porque tengo muchas cosas que contar. Hay gente que habla mucho y no dice nada".

La cosa no ha hecho sino mejorar en cuanto Lidia Torrent ha recibido a Iñaki y le ha hecho las primeras preguntas sobre su vida y sus ocupaciones actuales. El hombre, que ha dedicado buena parte de su vida a la cooperación, ha enumerado la enorme lista de países que ha visitado y ha anunciado su intención de dedicarse a la interpretación.

"Yo ya hice interpretación, pero lo dejé y ahora quiero volver. Porque soy muy bueno". Lidia Torrent no ha podido evitar reírse ante la falta de abuela de Iñaki, pero este no se ha dado por aludido: "Muy bueno, sí. He mejorado con la edad. Proyecto mucho la voz, he ido a clases para hablar mejor y no veas qué caras pongo en el espejo".

La breve conversación ha continuado e Iñaki ha pasado al terreno de las parejas. Ese ha sido el momento en el que Lidia Torrent le ha dado un buen corte. "Yo he tenido entre 3 y 5 parejas, pero todas breves, no más de 3 meses. Siempre con fidelidad", contaba Iñaki.

"¡Hombre, sólo faltaba que en tres meses hubieses sido infiel!", le ha espetado la camarera del programa de citas de Cuatro.