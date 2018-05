Un concursante de Ven a cenar conmigo ha dado mucho que hablar en redes este jueves por su reacción al descubrir que uno de sus rivales, el anfitrión de la velada de hoy, es torero.

Nacho y Alexandra, dos de los invitados, han aprovechado que Juanjo, el anfitrión, ultimaba los detalles de su menú para hacer una excursión por la casa. Se han adentrado en el dormitorio de Juanjo y han descubierto que lo tiene decorado con recuerdos de su profesión: carteles taurinos, un capote, fotos, etc.

El espanto de Nacho, animalista y antitaurino, ha llegado a tal punto que se les han puesto los pelos de punta, como él mismo ha dicho, e incluso se le ha escapado alguna lagrimilla.

La reacción de Nacho ha generado muchos comentarios en redes sociales, pero lo que más ha dado que hablar es la comparación que ha hecho cuando le ha dicho a Juanjo que no le gusta nada su profesión: "Igual que a ti no te gustan los fans de Justin Bieber, a mí no me gusta lo tuyo".

¿De verdad no se olían que era torero o aficionado?#VenACenar169 — Ramón FM (@Fm89R) 17 de mayo de 2018

Vaya trauma para el fan de Justin #venacenar169 — MaCa (@MaryKnight5) 17 de mayo de 2018

#VenACenar169 El programa es para comentar las cenas no la profesión del concursante, cada uno es en la vida lo ke kiere y.lo ke puede — MANUELA (@Manolimon) 17 de mayo de 2018

#VenACenar169

Si se ponen asi por un traje luces...

¿Los mandamos a primera linea de guerra en Siria? — Capitán Somarda (@Capitan_somarda) 17 de mayo de 2018

#VenACenar169 super-anti-taurino

Frases para la academia de la lengua — F_Ponce (@Rocho_3) 17 de mayo de 2018

El del pelo rojo me cae bien!



Pero un poco dramático... yo me voy y punto sin dramas! #VenACenar169 — Mojito playero (@gremlymojado) 17 de mayo de 2018

#VenACenar169

Drama máximo con la profesión del torero¡¡¡ — Sakura (@La__guinda) 17 de mayo de 2018

#VenACenar169 que exagerado cuando ha sabido que es torero — FernanSquare (@Stendhal69) 17 de mayo de 2018

El beliber ya no ajunta al torero.#VenACenar169 — Vanesa (@Bagarcas) 17 de mayo de 2018

#VenACenar169 hombre ser fan de justin bieber no hace daño a nadie,lo otro ya tal... — minina (@mismiaus) 17 de mayo de 2018

#VenACenar169 madre vaya gran cagada comparar que te guste Justin Bieber con ser un torero y te guste ver/hacer sufrir y matar a un animal pic.twitter.com/kLKz9h24Xy — Golden (@GoldenToast10) 17 de mayo de 2018