Lucía Méndez habla de la virginidad de Luis Miguel

Hasta este jueves 17 de mayo se han proyectado cuatro capítulos de Luis Miguel la serie en los que ha sobresalido la relación entre Luis Rey y Mickey, el amor del cantante con Mariana Yazbek, con quien supuestamente perdió la virginidad y, claro, con Stephanie Salas, "la manzana de la discordia".

Pero tal y como Salas, Roberto Palazuelos y ahora Lucía Méndez señalan, hay muchas mentiras en la serie.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa De Primera Mano, Méndez habló de la relación que mantuvo con Luis Miguel, cómo fue que la conquistó y negó categóricamente que Mickey haya perdido su virginidad con ella o Mariana.

"Resulta que tenía 17 años y a mí me dijo que tenía 20, casi me muero, casi me da un ataque, te lo juro, en serio. Pero mira yo estaba en un momento también físico muy impactante, con todo mi respeto y humildad lo digo a mis 30 años, en mi mejor momento profesional y cuando lo conocí realmente nos impactamos", dijo la actriz y cantante, quien añadió que pudo haberse metido en problemas, pues el Sol era menor de edad.

De acuerdo con su relato, fue Luis Miguel quien la conquistó, no ella a él, pues según dijo Luismi se veía muy "chavito".

Sobre la virginidad del Sol, Méndez comentó: "¡Ay, por favor! ¿Conmigo perdió la virginidad? ¡Nombre! Siento comunicarte que Luis Miguel a los 17 ya la había perdido hace muuuucho tiempo atrás".

Lucía Méndez en Venecia 2013.

Otra de las incógnitas que existen alrededor de Mickey es si obliga a sus parejas a firmar un acuerdo de confidencial en el que les impide dar detalles de él a la prensa.

Méndez aseguró que ella no firmó nada, "yo puedo hablar lo yo quiera", enfatizó. De hecho, negó haberse metido en problemas por hablar de más, ya que solo cuenta cosas "sanas".

Aquí la entrevista completa: