Risto Mejide arremete contra el 'Leiva de AliExpress' en 'Factor X'

Xavier Aparici (Lobo), entusiasmó a Risto Mejide en las audiciones de Factor X por su "rollazo" cantando en inglés. Sin embargo, este miércoles se pudo ver que quedó profundamente desencantado cuando el concursante interpretó un tema propio en español.

Para el publicista, la propuesta de Lobo era una copia de Leiva, algo que sorprendió al aspirante. "No has escuchado mucho a Leiva...", dejó caer Aparici. En ese momento, Mejide se revolvió en la silla. "Es que le copias hasta la manera de cantar, tío [...] Es un Leiva de AliExpress y encima su actitud ahora mismo cuando se le dice me confirma que no merece estar en Factor X", le afeó.

Cuando Lobo intentó explicarse, Mejide ya se había calentado y le cortó levantando la voz: "¿Tú que sabes si yo he escuchado a Leiva o no? ¿Tú qué carajo sabes de mí?".

"Yo tengo miedo", se escuchó decir a la cantante Laura Pausini, jueza del programa. "Te pido disculpas si te has enfadado. Sencillamente...", intentó excusarse el concursante. "¡Hombre, por favor, yo no te he faltado al respeto. Yo no sé lo que has escuchado y me da igual. Lo que he dicho es que copias a alguien que existe", interrumpió de nuevo un alterado Mejide.

Pausini, durante su turno de palabra, intentó mediar y dejó que Lobo se disculpara. La decisión de si el concursante seguía adelante en el programa o no le correspondía al juez Fernando Montesinos, que respaldó a Lobo. Puedes ver el momento completo aquí.