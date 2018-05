Claves para no perder detalle de la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle

Llevamos meses hablando de la que posiblemente es la boda del año y uno de los eventos que más titulares ha generado desde que el príncipe Enrique y Meghan Markle anunciaron su compromiso en noviembre del año pasado. El momento ha llegado y Reino Unido se prepara para una boda real que acaparará la atención de millones de periodistas, fans de la monarquía británica y curiosos alrededor del mundo.

Todavía quedan bastantes detalles sin conocer sobre en enlace y la recepción que tendrá lugar este sábado, pero Kensington Palace lleva meses lanzando píldoras de información para intuir qué podremos ver en el castillo de Windsor desde que comiencen a llegar los primeros invitados a las 9:30 de la mañana hora local (10:30 en España).

La boda comenzará a las 12:00 —13:00 en España— y se celebrará en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, situado a las afueras de Londres. Es la residencia de fin de semana de la reina Isabel II y el mismo lugar donde contrajeron matrimonio el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles.

Los primeros invitados serán madrugadores y comenzarán a llegar desde las 9:30 hasta las 11:00. Veinte minutos después, los miembros de la familia real británica accederán a la iglesia. Todos menos la reina Isabell II, que será la última en llegar, apenas unos minutos antes que la novia.

Durará una hora y será oficiada por el deán de Windsor, el reverendo David Conner, y el arzobispo de Canterbury Justin Welby, que casará a la pareja. Además, el reverendísimo Michael Bruce Curry, obispo presidente de la Iglesia Episcopaliana de Estados Unidos, dará un discurso durante la ceremonia.

En cuanto a la música que sonará durante la boda, además de piezas corales, el príncipe Enrique y Meghan Markle se han decantado por el coro de góspel The Kingdom Choir, el violonchelista Sheku Kanneh-Mason y la cantante Karen Gibson. También se espera que Elton John cante en algún momento de la boda.

Están invitadas un total de 2.640 personas, entre ellas, 1.200 "ciudadanos de a pie", 200 representantes de organizaciones benéficas a las que están ligadas los novios y 530 de distintas casas reales, entre otros. No hay ningún político invitado a la boda, en la que tampoco estará Thomas Markle, padre de la novia, sometido a una intervención quirúrgica, tal y como confirmó Markle en un comunicado a través de Kensington Palace. Entre los miembros de la familia real británica no estará, por razones obvias, el recién nacido príncipe Louis, hijo de los Duques de Cambridge.

Sí se espera la presencia de la actriz Priyanka Chopra, amiga de la novia, y de los compañeros de reparto de Markle en la serie Suits. Además, se rumorea sobre la presencia de la tenista Serena Williams, la diseñadora Misha Nonoo y el matrimonio Beckham, que ya asistió al enlace del príncipe Guillermo y Kate Middleton.

El príncipe Enrique entrará en la iglesia acompañado por su hermano, el príncipe Guillermo, que ejercerá de padrino, intercambiando de esta forma los papeles ya que Enrique también fue padrino de su hermano en su boda en 2011. Markle, por su parte, no tendrá dama de honor y finalmente la acompañará hasta el altar el príncipe Carlos, después de ella misma confirmara que su padre, Thomas Markle, no acudiría a la boda.

La madre de la novia, Doria Ragland, sí tendrá un papel importante y acompañará a su hija en el carruaje hasta la puerta de la iglesia, algo que nunca había sucedido. Un grupo de niños y niñas harán las funciones de pajes y damas de honor, entre ellos el príncipe Jorge y la princesa Carlota, y los hijos de la mejor amiga de Markle, Jessica Mulroney.

La mayoría de cadenas de televisión realizarán conexiones en directo y han preparado programas especiales para la ocasión. En Televisión Española la conexión a través de la señal de la BBC comenzará a las 11:30 con un programa especial de Amigas y conocidas, mientras que en Telecinco María Patiño conducirá una edición especial de Socialité desde las 13:00 horas. El canal Dkiss, por su parte, adaptará por completo su programación retransmitirá en directo la ceremonia desde las once de la mañana.

Tras la ceremonia la pareja recorrerá en carruaje un recorrido para saludar a los que se hayan acercado y se espera que la reina Isabel II les conceda el ducado de Sussex. Habrá dos recepciones, una en la que participarán todos los invitados y otra solo para la familia y los amigos más cercanos. Esta última se celebrará en Frogmore House, el mismo lugar donde posaron para anunciar su compromiso, a las 19:00 hora local, y el anfitrión será el Príncipe Carlos.

