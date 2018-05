Este jueves se confirmó que el padre de Meghan Markle no la acompañaría al altar en el enlace real con el príncipe Enrique. Este viernes se ha conocido que le acompañará el príncipe Carlos —padre del príncipe Enrique— al altar la capilla de San Jorge en la boda de este sábado 19 de mayo.

La cuenta de Twitter de Kensington Palace ha confirmado la noticia diciendo que de esta forma reciben a la intérprete en la Familia Real.

An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi