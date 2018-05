El tremendo 'corte' del pianista James Rhodes a Carrefour

El pianista británico James Rhodes, que vive en Madrid desde 2017, ha publicado este viernes un artículo en el diario El País en el que muestra su entusiasmo por España.

En uno de los párrafos, Rhodes explica lo que siente al entrar al supermercado de Carrefour que hay en la calle Conde de Peñalver de Madrid:

"Me he tirado horas en el Carrefour de Peñalver abrumado por los colores, los sabores, los olores y lo fresco que es todo (en Londres algo así es impensable), he visto tomates del tamaño de un balón de fútbol en la frutería de mi calle, he recibido bizcochos de unos vecinos que, en lugar de quejarse por el ruido, me piden que toque el piano un poco más fuerte. He descubierto las natillas".