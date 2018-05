EN DIRECTO: Pleno de investidura de Ángel Garrido como presidente de Madrid

La segunda sesión del pleno de investidura donde previsiblemente saldrá elegido Ángel Garrido nuevo presidente de la Comunidad de Madrid ha arrancado este viernes a las 10.10 horas con la intervención del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, con un tiempo de 30 minutos para ofrecer su discurso.

Después será el turno de resto de portavoces, y de la réplica del presidente en funciones, que podrá contestar a todos en bloque o de uno en uno. Según ha calculado la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, la votación no será antes de las 13 horas en ningún caso.

Ignacio Aguado ha arrancado el debate y se ha atribuido la dimisión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, asegurando que si se ha ido del Gobierno regional ha sido por la formación naranja.

Aguado ha criticado la actitud de Podemos y PSOE, a cuyo portavoz, Ángel Gabilondo, ha dicho, "nunca" ha escuchado "proponer reformas".

"Para vosotros, había que echar a estos señores, ya no valía con la dimisión de Cifuentes, sino echar a estos señores. Entonces, ¿por qué no apoyaron hace un año la moción de censura de Podemos? Porque sólo le preocupa ocupar este sillón a Gabilondo. Lo único que he escuchado es pedir ese sillón", le ha espetado Aguado al socialista mientras señalaba el asiento de Garrido.

En este punto, Aguado ha aprovechado para reprochar al portavoz socialista que dijera que la moción de censura decaería cuando Cifuentes dimitiera y que luego no se retirara. "Cifuentes no se fue por ustedes, se fue por nosotros", ha apuntado mientras la bancada de los socialistas se ha puesto en pie mostrando su disconformidad y aplaudiendo de forma irónica.

Gabilondo acusa a Garrido de continuar la "política censurable" de Cifuentes

Durante su turno, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha acusado al candidato a presidir la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, de "culminar la labor" de Cristina Cifuentes, después de "una política censurable", y ha criticado a Ciudadanos de ser "corresponsables de la situación a la que hemos llegado".

"De sus palabras se deduce que si todo va tan bien, debería continuar en la Presidencia la señora Cifuentes ¿O es que ha ocurrido algo que usted eludió ayer?", ha dicho Gabilondo en su intervención en la segunda jornada de la sesión de investidura del Pleno de la Asamblea, donde ha cuestionado que Garrido sea "la mejor opción" para gobernar la Comunidad siendo la "persona de confianza" de la expresidenta.

El dirigente socialista ha recalcado que Cs "ignora su propio discurso de regeneración y nueva política" y sigue brindando su apoyo al PP, después de una legislatura "jalonada de denuncias fundadas, de indagaciones judiciales, de hechos probados y de supuestos ilícitos", con consecuencias "terribles" para la Comunidad y la Universidad.