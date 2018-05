Un tiroteo en una escuela secundaria en Texas deja al menos ocho muertos

Un nuevo tiroteo en un instituto estadounidense ha causado entre ocho y diez muertos, la mayoría alumnos, así como un número indeterminado de heridos, según ha informado la policía. El supuesto autor del ataque, que ha tenido lugar este viernes en un centro educativo de secundaria de Santa Fe, al sur de Texas, ha sido detenido. Según ha precisado el sheriff del condado de Harris, Ed González, el sospechoso es un alumno de 17 años. Una segunda persona ha sido arrestada por su posible vinculación con el suceso, aunque no se ha aclarado cuál es su relación. Las autoridades han informado de que se han encontrado numerosos explosivos diseminados por el interior y el exterior del centro.

El sheriff ha informado en su cuenta de Twitter de que "hay varios muertos" debido al tiroteo. "El personal está tratando a los heridos. La información aún es preliminar, pero hay varios muertos", ha escrito González. En un tuit posterior ha señalado que hay una persona bajo custodia policial y que ha habido un segundo detenido. También ha informado de que un policía ha resultado herido.

On the scene now. No longer an active situation. Personnel treating the injured. Info is still preliminary, but there are multiple casualties. @HCSOTexas is on the scene with other law enforcement assisting in the search of the school.