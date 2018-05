Una maestra de infantil emociona con lo que hizo con uno de sus alumnos

La usuaria de Twitter @larotesmeyer, que se define en su biografía como "maestra de infantil" y defensora de "una educación pública y de calidad", ha emocionado a muchos en esta red social al contar la historia de uno de sus alumnos, un niño con trastorno de conducta.

Ella fue su profesora durante tres años y cuenta que, cuando llegó tenía "una tremenda mochila de vivencias, sin hablar y sin saber comunicarse". "Cada día me llevaba mordiscos, arañazos y me arrancó buenos mechones", explica esta profesora en un hilo en el que asegura que "muchos" de sus compañeros "decían que ese niño no pintaba nada en el colegio" y que "debía de estar en un aula específica".

"Pero veíamos algo en él y veíamos la lucha de su padre, que tenía la custodia, y de su abuela, de esas abuelas coraje que se comen las estadísticas y los dictámenes con patatas", añade.

Hoy ha venido a mi clase, un alumno que tuve 3 años con un grave trastorno de conducta. Llegó con una tremenda mochila de vivencias, sin hablar, y sin saber comunicarse.

Cada día me llevaba mordiscos, arañazos y me arrancó buenos mechones.

Muchos compañeros decían que ese niño ↓ — Señorita Rotesmeyer (@larotesmeyer) 17 de mayo de 2018

No pintaba nada en el colegio, que debería estar en un aula específica. Pero veíamos algo en él. Y veíamos la lucha de su padre que tenía la custodia y de su abuela, de esas abuelas coraje que se comen las estadísticas y los dictámenes con patatas... — Señorita Rotesmeyer (@larotesmeyer) 17 de mayo de 2018

La docente asegura que "después de tres años muy complicados y uno más de repetición extraordinaria", el joven "empezó a hablar y a centrarse".

"Hoy está en 2°de Primaria. Lee, suma, resta, comprende y es un niño tranquilo y feliz", prosigue la profesora, quien añade que, aun así, todavía "necesita algo de ayuda".

El joven ha acudido a su clase acompañado de su maestra de pedagogía terapéutica y lo ha hecho para contar un cuento con marionetas. "Mis niños, encantados, y yo, muy emocionada. Por él, por su abuela, por el cole, por miles de cosas... Fue difícil, sí, y mucho, pero hoy sé que valió la pena", agrega la docente.

Después de 3 años muy complicados y uno más de repetición extraordinaria, empezó a hablar y a centrarse.

Hoy está en 2°de primaria. Lee, suma, resta, comprende y es un niño tranquilo y feliz. Necesita algo de ayuda, y su PT de este año, no me cree cuando le cuento como era... — Señorita Rotesmeyer (@larotesmeyer) 17 de mayo de 2018

Hoy ha venido con ella y una caja de zapatos con 4 marionetas, para contarnos un cuento. Mis niños, encantados, y yo, muy emocionada. Por él, por su abuela, por el cole, por miles de cosas...

Fue dificil, si, y mucho, pero hoy, se que valió la pena.#todosSomosdiferentes — Señorita Rotesmeyer (@larotesmeyer) 17 de mayo de 2018

La historia ha emocionado a muchos en Twitter y ha recibido comentarios aplaudiendo su actitud ante este niño.

Oyoyoyoy, niña. Qué bonito por favor. Me has puesto los vellitos de punta. Eres una pedazo de profesional. Ojalá más como tú, así de entregadas a sus alumnos. ¡Bonita! — MaestritaM (@MaestritaM) 18 de mayo de 2018

Menos mal que hay maestros como tú y coles como el tuyo que se implican con estos alumnos. A veces, paciencia, trabajo, dedicación y esfuerzo colaborativo entre familias y centro lo son todo. Olé por ti. 😘 — Docente Indignada (@PiliPopLite) 17 de mayo de 2018

Gracias por contarnos esta historia de superación y gracias por tu gran granito de arena para que esto haya sido posible — rodman12 (@Rodman12angie) 17 de mayo de 2018

Qué bonito, @larotesmeyer. Qué llenas las mochilas de algunos niños y qué pesadas de llevar siendo tan pequeños. — Agustina Jodra (@AGUSTINAJODRA) 17 de mayo de 2018

Por cosas como esta merece la pena nuestro trabajo. Quien siembra, recoge. Enhorabuena — Minimaestra (@Mini_maestra) 17 de mayo de 2018