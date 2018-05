Una nueva teoría sobre Monica y Ross en 'Friends' levanta ampollas

El último episodio de Friends se emitió en mayo de 2004, pero 14 años después los fans siguen dándole vueltas a algunos detalles. Así, hace poco se ha conocido por qué el piso de Monica y Rachel era morado, hemos descubierto el romántico detalle de la escena en la que las tres protagonistas están vestidas de novia, o nos hemos reído con un error nunca visto del episodio piloto.

Cada cierto tiempo también surgen nuevas teorías sobre los personajes, como éstas tan locas sobre Joey o sobre Rachel. Estos días circula una sobre Monica y Ross que ha dividido a muchos seguidores de la serie y que explica por qué tenían que ser hermanos.

Fue la humorista estadounidense Emily Heller quien la compartió en su cuenta de Twitter el 12 de mayo. "Me acabo de dar cuenta de que TUVIERON que hacer a Monica y a Ross hermanos porque de otra manera los friends [amigos] habrían estado del lado de Carol en el divoricio", escribió.

Just realized they HAD to make Monica & Ross brother and sister otherwise all the F•R•I•E•N•D•S would have stuck with Carol in the divorce

Es el momento de recordar esa trama: al inicio de la serie Ross y Carol se acababan de divorciar porque ella es lesbiana y tiene un romance con su mejor amiga, Susan. Según esta teoría, si Monica y Ross no hubieran sido hermanos, el grupo de amigos se habría distanciado de Ross.

Esta hipótesis ha generado todo tipo de reacciones, desde el asombro hasta la indignación:

I've always felt like Ross wasn't a 'real' friend. Not sure any of them would have hung out with him if he wasn't Monica's brother. — Svenjamin (@Roook) 12 de mayo de 2018

Siempre he sentido que Ross no era un "verdadero" amigo. No estoy seguro de que ninguno de ellos se hubiera relacionado con él si no fuera el hermano de Monica.

Phoebe would stick with Monica who would've stuck with Carol. Joey would stick with Phoebe, and to be honest, Chandler and Joey were much closer than Ross was with Chandler. Rachel would go with Carol because in this universe, she would've met Carol and Susan instead of Ross. — me (@Mardarins) 13 de mayo de 2018

- ¿Por qué Joey o Chandler se hubieran puesto del lado de Carol en el divorcio? O Rachel, que ni siquiera conocía a Carol...

- Phoebe se hubiera quedado con Monica, que se hubiera quedado con Carol. Joey aún estaría del lado de Phoebe y, honestamente, Chandler y Joey eran mucho más cercanos de lo que Ross lo era con Chandler. Rachel se hubiera ido con Carol porque en ese universo la habría conocido a ella y a Susan en vez de a Ross.

Ross and Chandler we're buddies since college. Don't see the point why would all get stuck to Carol. — Subhasish (@subhasish) 16 de mayo de 2018

Ross y Chandler eran amigos desde la universidad. No veo por qué todos se habrían puesto del lado de Carol.

Friends is my whole life and I fully agree with this statement. pic.twitter.com/mmQZqAt7Y6 — ims (@Isabmun) 17 de mayo de 2018

Friends es mi vida entera y estoy completamente de acuerdo con esta afirmación.

Wrong! He was the glue that brought them all together...Monica's brother, Chandler's college roommate. Chandler only knew Monica because of Ross, Joey only knew any of them because he answered Chandler's ad for a roommate. He was the only link between the guys and the girls. — Lisa Downey (@lisainportland) 15 de mayo de 2018

¡Falso! Él era el pegamento que los unía a todos... hermano de Monica, compañero de habitación en la universidad de Chandler. Chandler sólo conocía a Monica por Ross, Joey sólo conocía a algunos de ellos porque respondió al anuncio de Chandler en el que buscaba compañero. Él era el único nexo entre los chicos y las chicas.