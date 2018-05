El comentario que ha hecho el príncipe Enrique a Meghan Markle en el altar

El príncipe Enrique y Meghan Markle ya son marido y mujer. Los recién nombrados duques de Sussex han contraído matrimonio este sábado en el Castillo de Windsor, ante la mirada de 600 invitados.

La expectación generada por el enlace ha sido enorme tanto dentro de la capilla como en las afueras del castillo, donde se han congregado cientos de ciudadanos y prensa de todo el mundo.

Nada ha sido suficiente para intimidar a la pareja. Los dos han demostrado su amor en cada mirada y en cada gesto que se han dirigido. Aunque sin duda, hay un momento favorito para los que han seguido la ceremonia de cerca.

En un momento dado, la pareja se ha mirado y el príncipe no ha dudado en decir en susurros: "Estás increíble. Tengo mucha suerte".

Esta parte, por favor. Cuando Harry le dice: "You look amazing. I'm so lucky." No puede ser más GOALS ♥️ #RoyalWedding pic.twitter.com/tNS9hHAp6M

El momento está siendo muy comentado en Twitter.

Weón, cacharon que Harry le dijo "You look amazing, I'm so lucky" a Megan? No puedo más de amor, dónde me consigo uno de esos? 😭😭😭😭😭😭