Si desde que has visto el vestido de novia de Meghan Markle has estado dándole vueltas intentando recordar dónde lo has podido ver antes, te resolvemos la duda.

El vestido se parece mucho al diseño de Lorenzo Caprile que lució la infanta Cristina cuando se casó con Iñaki Urdangarin en 1997.

Ambos trajes comparten el escote barco, la manda larga, el tejido de seda, un corte sobrio y la cola.

Aquí están las pruebas: