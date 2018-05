Una vez superada la resaca de Eurovisión, Ferrán Monegal dedicó este sábado su sección Sin Filtros en el programa laSexta Noche a analizar la actuación de Alfred y Amaia, los representantes de España en la última edición del festival.

Para el periodista, toda la culpa del fracaso de los triunfitos fue de TVE, al ser la entidad responsable del diseño de la puesta en escena y el vestuario.

"¿Qué ha pasado con esta pareja, Amaia, Alfred, que han quedado los cuartos empezando por la cola?", así comenzó el periodista su exposición.

Monegal analizó entonces las claves para ganar Eurovisión, al que calificó como "el parque infantil musical de Europa".

Según el crítico, había varias opciones para ganarlo. "La primera, tener muchos efectos lumínicos, escenográficos y sobre todo, digitales", afirmó, poniendo como ejemplo a la cantante de Estonia y su enorme vestido.

Una segunda opción era apostar por el frikismo, que fue lo que hizo la representante de Israel y ganó el concurso por el televoto.

"¿Qué hicieron los nuestros? ¿La canción era mala? No, señores. Desde mi punto de vista y de gente que entiende mucho más de música que yo la canción no era mala. O por lo menos, no peor que el resto de canciones del kindergarden [jardín de infancia] de Eurovisión", aseguró.

"Pero entonces, ¿qué pasó? Queréis mirar cómo los embutieron en un corte indumentario, teniendo 19 y 21 años, que parecían sacados del museo del traje?", se preguntaba Monegal en voz alta.

El periodista afirmó que la canción no era mala, pero que Alfred parecía Currito Candelas, "que solo le falta el trabuco", y que a Amaia, "pobrecita mía", parecía que le habían puesto una cortina de la época de Goya.

Además de la indumentaria, el periodista también cargó contra la puesta en escena: "Sin juegos de luces, ni nada de nada, con una atmósfera triste...".

"La canción no tiene ninguna culpa. Ellos tampoco. La tienen los que montaron esto en nombre de TVE, los que montaron este flaco espectáculo vistiéndole a él de Curro Jiménez y a ella de goyesca", afirmó rotundo.

Una tercer opción para ganar, según Monegal, habría sido apostar por la sencillez de Salvador Sobral: "Pero de verdad, sin disfrazarlos de nada".

"A esta pareja les han hecho una mala jugada. La canción no era mala y ellos tienen una excelente voz", sentenció Monegal.

