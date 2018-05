Frank Cuesta revela que las amenazas que recibe han pasado a otro nivel

No es la primera vez que Frank Cuesta denuncia las amenazas que recibe para que desista de su empeño en rescatar animales y luchar contra el tráfico ilegal de especies exóticas en Tailandia.

Pero la última advertencia que ha hecho pública este domingo parece ser mucho más seria que las anteriores.

En una de sus últimas publicaciones, Cuesta explica en su cuenta personal de Twitter que hace unos días denunció a un alto cargo que traficaba con aves rapaces como búhos y halcones.

"Hoy, después de una larga reunión, con muy buena educación y prácticamente sin amenazas, se me ha informado de que no puedo meter las narices en el mercadeo ilegal de rapaces 'por un tiempo'. Todo muy fácil", ha escrito el presentador de Wild Frank.

Como todas las publicaciones de Cuesta, esta también ha generado muchos comentarios de apoyo. La novedad es que en esta ocasión la mayoría de sus seguidores aconsejan al presentador que ceda a las presiones y que se retire, al menos durante un tiempo.

