Le come la boca en 'First Dates' y luego le da plantón con una frase que nunca ha sonado tan mal

Jordi, de 38 años, ha acudido a First Dates con la intención de ser "más pícara y más zorra para compensar años de corazón roto". Y lo ha hecho con un llamativo gorro de lana azul que ha llamado la atención de la audiencia y también de Matías, el camarero del programa de Cuatro.

Jordi todavía no se había sentado cuando Matías le ha lanzado, sin cortarse, una vacile: "¿Hace frío por ahí arriba, no?", le ha dicho al hombre, que ha salido del paso como ha podido.

De todas formas, el argentino compañero de Carlos Sobera ha sido el más piadoso. Los comentarios que ha suscitado el gorrito de Jordi en redes han sido mucho menos cuidadosos. Algunos, además, le han sacado un evidente parecido:

A jordi le ha bordado su madre un gorro de piscina pero de lana y el se lo pone para ir a #FirstDates645 — COUTINHISMO 🔝 (@unbenegreforyou) 21 de mayo de 2018

Ostia Jordi, gorro de lana y mangas cortas, todo bien... #FirstDates645 — Antonio Muñoz Caro (@Anton10MuozCaro) 21 de mayo de 2018

#firstdates645

Hay gustos y gustos.

Y luego está el gusto de Jordi escogiendo gorros. — Amadeus (@Valandyl) 21 de mayo de 2018

El paso de Jordi por el programa, en cualquier caso, ha dado mucho de sí. Ha sido emparejado con Treavor y los dos han protagonizado una cita llena de altibajos con final sorpresa.

Después de las reticencias iniciales, Jordi y Treavor han pasado al reservado del programa y allí, entre broma y broma, han acabado comiéndose la boca. Después de eso, no era extraño que Jordi se las prometiese muy felices.

Por eso, se ha quedado auténticamente planchado cuando Treavor se ha negado a tener una segunda cita con él con una frase que nunca había sonado tan mal: "Mejor una caña".