Los jueces de MasterChef (La 1) recibieron a Daniel con caras más que serias a la hora de valorar su plato en la prueba de eliminación de la entrega de este domingo. El concursante presentó "nada más que un plato", como se encargó de recalcar el chef Pepe Rodríguez, unas sardinas a la plancha con cebolla.

"Tenía la intención de hacer unos espaguetis marinados con un poquito de sardina y un poco de verduras pero no me ha dado tiempo", se defendió Daniel.

"¿Qué es esto?", preguntó Pepe Rodríguez con cara de incredulidad mientras miraba la propuesta. "No acabo de comprender... unas sardinas quemadísimas, con una gota de una cebolla en 20 minutos. Dame alguna explicación más porque sigo sin entender lo que pasa", pidió el cocinero.

El aspirante explicó que creía que iba a poder hacer un ceviche con un pescado más grande, pero que en el supermercado del programa sólo encontró sardinas y se volvió "un poco loco". En ese momento los jueces le afearon que hubiera cocinado "muy relajado" y que no hubiera intentado alguna otra preparación. "Correr no has corrido e intentarlo, tampoco", resumió Rodríguez.

"Motivación, cero. Actitud, cero", remarcó el juez Jordi Cruz. "Tú has venido aquí para hacer esto con tantas pocas ganas, con tan poca ambición... No te hablaré de la cara que se le habrá quedado a más de tres millones de personas viendo eso que has hecho", continuó el chef.

Más dura aún fue Samantha Vallejo-Nágera, que señaló que no iba ni a probar el plato ni a darle una valoración: "Me parece una vergüenza". Cruz cogió entonces una sardina, que tanto él como Rodríguez calificaron de "palo seco", la troceó con las manos y esparció los restos con desdén en el plato. Puedes ver el momento completo aquí.

Como era de esperar, Daniel fue el concursante expulsado de la noche, quien a través de Twitter dio las gracias al jurado en su despedida.

Familia esto ha sido todo. Muchas gracias a todos, a mis compas, al equipo @MasterChef_es y sobre todo al jurado,@JordiCruzMas @SamySpain @Pepe_elBohio q aunque sean duros como hoy, se q nos tienen cariño.

Espero no haber decepcionado a mi gente, gracias por todo — Daniel MasterChef 6 (@DanielMChef6) 20 de mayo de 2018