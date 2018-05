Netflix ha anunciado su fichaje estrella. La productora ha hecho público este lunes que el expresidente de EEUU, Barack Obama, y la ex primera dama, Michelle Obama han firmado un contrato por el que producirán y protagonizarán diversas producciones durante varios años.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.