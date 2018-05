Su cita de 'First Dates' muere por su "preciosa sonrisa" y se lleva la sorpresa de su vida en la sentencia final

Andrés, un chef de 36 años que vive en Madrid, se colgó desde un primer momento de la sonrisa de su cita de First Dates, Valentina. Lo cierto es que la camarera, también procedente de la capital de España y de 28 años, se mostró esquiva en todo momento con su cita. No sintió nada cuando le vio y aún menos a medida que iba avanzando la cena. Pero quizás fruto del amor, el caso es que Andrés no terminaba de captar las señales enviadas por la mujer.

- Andrés. Me parece que eres muy divertida, que eres molestosa, que te gusta molestar a la gente, cargarle bromas y ese tipo de cosas. Eso me encanta. - Valentina. Sí, sí, sí...

Esta pequeña escena, en la que todo el mundo pudo ver que la chica se mostraba distante, significó sin embargo para Andrés la confirmación de que todo iba viento en popa: "Mi cita ha ido mejor de lo que esperaba. Estuvo increíble. Es una linda chica, es divertida, tiene carácter fuerte, pero es un reto que me encanta", advirtió el chico.

Mientras, Valentina se mostraba sincera ante la cámara: "Ha aprovechado para intentar poner algo de romanticismo al tema y darme un poco de su postre... pero por mi parte no había feeling", afirmó.

Cara a cara, Valentina no era tan explícita pero, a buen entendedor...

- Andrés. Cuando hay química, que no estoy diciendo que tengamos química pero, hay afinidad, tememos de qué conversar. - Valentina. Sí, sí, eso sí... - Andrés. En mi caso hay una afinidad, me gusta... ojalá sea mutuo.

Y con estos mimbres afrontó la pareja una sentencia final que supuraba tragedia. Como era previsible, Andrés no dudó a la hora de afirmar que quería una segunda cita con Valentina: "Sí tendría una segunda cita con Valentina. Me parece una linda chica, me encanta su sonrisa y, quisiera conocerla más".

Pero con Valentina llegó el drama: "Yo no quiero una segunda cita porque como pareja no le veo, como amigo sí, pero como pareja no".

En ese momento la cara de Andrés se tornó en poema:

"¿Tienes algo que decir, Andrés?", le preguntaron. "No, no tengo nada que decir", sentenció.

