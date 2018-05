Un tuitero enloquece Twitter por lo que dice tras recibir dos veces en su WhatsApp la dirección del chalet de Iglesias y Montero

Un tuitero, @luisma_lopez, ha publicado un tuit que ya es viral, tras haber recibido ya en dos ocasiones por WhatsApp la dirección del chalet de 600.000 euros del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y de su portavoz parlamentaria, Irene Montero.

"Me ha llegado como una gracia", afirma el tuitero, quien opina que si esa "gracias se hiciera con la dirección de alguien de Ciudadanos o del PP acabaría en un juzgado":

Dos veces ya me ha llegado por WhatsApp la dirección de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero como una gracia. Una gracia que si se hiciera con la dirección de alguien de Ciudadanos o del PP acabaría en un juzgado.

Las palabras del tuitero, que tienen más de 7.800 'me gusta' y 5.200 retuits, han generado también centenares de comentarios:

Aunque yo no soy partidaria de podemos me parece que andar dando la direccion de esta pareja es completamente incorrecto. Ellos tienen tanto derecho a la intimidad y sobre todo a la seguridad como el resto de los españoles, aunque no nos gusten sus ideas.