El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha publicado un polémico tuit que ha hecho hervir las redes, comparando los independentistas catalanes con el patriotismo estadounidense.

En su publicación, Rivera compara las cruces amarillas que los independentistas han sembrado por varias playas catalanas para denunciar a los que denominan "presos políticos" del soberanismo con las banderas que pueblan los cementerios militares de Estados Unidos.

Las palabras que acompañaban a las imágenes no han hecho más que avivar la mecha.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, le ha llamado la atención por la publicación en un tuit propio que ya supera en 'me gusta' y compartidos el original del líder naranja:

A mi una playa con cruces amarillas no me gusta. Pero tu tuit me gusta mucho menos @Albert_Rivera.

Das miedo, buscas aumentar permanentemente el conflicto. Necesitamos empatía y soluciones, no pirómanos. https://t.co/OoCDOXeLFe