La hilarante broma de 'El Mundo Today' tras la bronca interna en Podemos por el 'casoplón' de Iglesias y Montero

La publicación satírica El Mundo Today ha publicado una hilarante broma, que en pocas horas tiene más de 3.100 'me gusta' en Twitter, en la que aseguran que tras la polémica creada en Podemos por el casoplón que se han comprado su líder, Pablo iglesias, y su portavoz parlamentaria, Irene Montero, la pareja ha comenzado a usar la expresión "esos podemitas".

La chanza de El Mundo Today, que tiene además 1.500 retuits, ha generado también decenas de comentarios:

Hay que vivir como se piensa, porque si no se corre el riesgo de pensar como se vive. Lo dijo el entonces cardenal Jorge Bergoglio cuando se negó a vivir en el Palacio arzobispal y usar auto oficial siendo arzobispo de https://t.co/0BJOYZ0irw .

"Yes, we could..."