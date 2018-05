La cadena de cafeterías estadounidense Starbucks ha comunicado a sus empleados la adopción de una nueva política de empresa según la cual cualquier persona, sea cliente o no, podrá hacer uso de sus aseos o sentarse de forma indefinida en sus locales, informaron hoy medios locales.

"Cualquier persona que entre en nuestros locales, incluyendo las terrazas, nuestras cafeterías o nuestros aseos, independientemente de que realice una consumición, será considerado un cliente", señaló la empresa en un correo interno a sus empleados que fue divulgado este martes por el diario USA Today.

A pesar de esta política de puertas abiertas, la cadena establecerá una serie de límites, y seguirá sin permitir que nadie duerma, fume o se drogue en sus establecimientos.

La medida ha provocado ciertas críticas en las redes sociales por parte de algunos clientes habituales que temen que la nueva política dificulte sobremanera la posibilidad de encontrar una mesa libre.

Los medios interpretan estas nuevas directrices como una reacción a la controversia protagonizada por la cadena en abril, cuando dos personas de raza negra fueron detenidas en una de sus cafeterías de la ciudad de Filadelfia (Pensilvania) tras llamar los empleados a la policía por el simple hecho de estar sentados sin consumir.

@Starbucks The police were called because these men hadn't ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it's never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci