Su cita de 'First Dates' se lanza a tocarle la mano sin avisarla y ella le rechaza de la mejor manera

David, de 23 años, rapero y estudiante de Burgos, llegó a First Dates directo a encontrar el amor. El joven se definió como seductor y luchador. Y desde luego, que no se rindió durante su cita con Penélope una camarera madrileña de 24 años que desde un primer momento dijo que tenía complejo con sus dientes: "Los tengo muy mal situados".

El joven, desde un primer momento, empezó a piropear a Penélope diciéndole que le sentaba muy bien el color negro y que no tenía que tener complejo por su dentadura. La madrileña se mantuvo reacia desde un primer momento ante la insistencia de David, pero continuó educadamente su cita, aunque parándole los pies.

Sin embargo, David siguió tratando de seducirla porque según contó a las cámaras del programa no estaba "para perder el tiempo". Tanto, que hasta le cogió de la mano ante la sorpresa de Penélope que reaccionó diciendo que no se lo esperaba y retirando su mano. "Es que necesito tener contacto físico en una cita porque si no no sé si es una cita o es solo amistad", se justificó David ante las cámaras. Ese acto fue muy criticado en Twitter por los seguidores del programa, que le tacharon de "baboso" y "pulpo".

A pesar del rechazo de Penélope, que dijo ante las cámaras que su cita no tendría que haberse tomado esas libertades y que la hizo sentir incómoda, David siguió intentando seducirla. Le cantó rap, mostró interés por su origen brasileño, pero no sirvió de nada. Penélope le rechazó y le dijo que solo tendría una segunda cita si fuese como amigos. El joven burgalés no aceptó ese no como respuesta y le soltó: "Lo que te conviene es un chico como yo".

Penélope siguió dejándole clara su decisión entre risas y le acabó diciendo que si no, no habría segunda cita. Finalmente, no llegaron a un final feliz y decidieron que era mejor no seguir conociéndose.