Zuckerberg da explicaciones al Parlamento Europeo

El líder y fundador de Facebook les debe una explicación a los millones de europeos que utilizan su plataforma y desconfían de ella tras el escándalo de Cambridge Analytica, la empresa que a las ordenes de Donald Trump y la campaña del Brexit utilizó los datos privados de al menos 87 millones de usuarios sin su consentimiento. Bajo la sospecha de que la intimidad no existe y las noticias falsas tienen vía libre en la red social más popular del mundo, Mark Zuckerberg va a dar la cara este martes ante el Parlamento Europeo.

Hay máxima expectación en Bruselas. Zuckerberg, que a sus 33 años es la undécima persona más rica del mundo según la revista Forbes, acudió recientemente al congreso americano por obligación legal, ha rechazado las sucesivas invitaciones del parlamento británico y en cambio sí ha aceptado de forma voluntaria la petición del Parlamento Europeo.

"Su presencia refleja bien la importancia de la nueva ley de protección de datos europea, que marca el listón a nivel mundial sobre esta materia", explica Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo.

El presidente de la institución, Antonio Tajani, no oculta su satisfacción: "Considero muy positivo que el fundador de Facebook haya aceptado nuestra invitación para venir en persona a reunirse con los representantes de 500 millones de europeos... También aprecio que haya aceptado mi petición para que la reunión pueda ser abierta a todos los ciudadanos".

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30