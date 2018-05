Seguramente hayas pasado muchas tardes haciendo muñecos de plastilina durante tu infancia. Además del tacto pegajoso de este material, sus colores vivos, puede que una de las características que recuerdes —con más o menos cariño— es el olor entre dulzón y plástico que ha impregnado las habitaciones de juego (y las manos) de varias generaciones.

Si alguna vez te has preguntado cuáles eran los ingredientes de la plastilina, ya tienes la respuesta. La marca Play-Doh (Hasbro) ha registrado la receta y el olor de su plastilina en la Oficina de patentes y marcas de Estados Unidos.

La cuenta oficial de Hasbro en Twitter ha compartido la noticia y ha animado a los seguidores de la marca a celebrar la noticia compartiendo los mejores momentos con la plastilina Play-Doh.

The iconic scent of Play-Doh is now an officially registered trademark. Help us celebrate by sharing your favorite memories using #Playdohscent - we'd love your "two scents." https://t.co/IbUuD2AuQM pic.twitter.com/2bdbMduenB